Comunicado do Business Wire :Cognite

Cognite, líder mundial em software industrial, anunciou hoje o lançamento de integração de simulador nativo e recursos de fluxo de trabalho Hybrid AI para sua principal plataforma Industrial DataOps da Cognite Data Fusion®. Estes fluxos de trabalho de IA híbrida combinam o melhor da aprendizagem automática orientada a dados e modelagem com base na física, a fim de implantar soluções digitais avançadas em escala, incluindo soluções para casos de uso de produção sensíveis que podem reduzir custos, e aumentar as tomadas de decisão proativas com possível otimização da produção.

Com a Cognite Data Fusion®, as organizações industriais podem automatizar estudos de simulador de rotina ou monitorar casos de problemas ao executar automaticamente um simulador com dados ao vivo, coletar resultados, ativar ações e visualizar o resultado. A Cognite Data Fusion® é independente de fornecedor e pode se integrar com simulações com liderança no setor, como Unisim, Olga, Turbulent Flux, Multiflash e Hysys. Além disto, a Cognite anunciou recentemente uma parceria estratégica com a SLB (anteriormente Schlumberger), um líder mundial em simulador industrial, software e serviços, para simplificar e potencializar o acesso a soluções Hybrid AI para clientes do setor de energia.

A Neptune Energy, operadora da Cygnus, aproveitou a Cognite Data Fusion® para desenvolver um aplicativo híbrido de modelagem e monitoramento de poços de IA. Mediante uma integração nativa com o PROSPER, um simulador de modelagem de poços e dutos, a Cognite Data Fusion® oferece modelagem automatizada e monitoramento de poços quase em tempo real, o que elimina processos manuais e obtém volumes maiores de vigilância mais ampla bem como avaliações de melhor qualidade. Como resultado dos fluxos de trabalho Hybrid AI na Cognite Data Fusion®, a Neptune percebeu:

-- Redução de 80% no tempo gasto em mineração e manipulação de dados

-- Redução de 67% no tempo gasto na análise e validação de dados

-- Maior tomadas de decisão proativas devido à vigilância quase em tempo real em um aplicativo comum que permite cooperação multidisciplinar

"A Cognite Data Fusion oferece a nossos engenheiros uma riqueza de eficiências ao fornecer dados extraídos, contextualizados, modelados e visualizados para que possam atuar. Agora, eles podem dedicar mais tempo à interpretação de resultados e às tomadas de decisão colaborativas com base em dados", disse Alan Bibb, Diretor Global de Parcerias de Negócios de TI da Neptune Energy. "Com os fluxos de trabalho híbridos de IA nA Cognite Data Fusion, podemos nos concentrar em uma otimização de engenharia mais holística e aprimorar o tempo de retorno."

"A transformação digital começa e é bem-sucedida com acesso simples a dados industriais complexos. O anúncio de hoje garante que a Cognite Data Fusion forneça uma fonte de verdade central e contextualizada a dados de uma organização, tanto para modelos de IA híbrida como para especialistas no assunto que supervisionam o processo de tomadas de decisão, o que é crucial para a otimização de ativos e produção", disse Geir Engdahl, Cofundador e Diretor de Tecnologia da Cognite.

A Cognite Data Fusion® torna os dados de ativos mais acessíveis e significativos a pessoas e máquinas, ao fornecer dados e informações confiáveis para revelar oportunidades em tempo real, reduzir custos e aperfeiçoar a integridade e sustentabilidade de suas operações. Para saber mais sobre a Cognite Data Fusion, acesse: cognite.com/why-cognite-data-fusion

Sobre a Cognite

A Cognite é uma empresa internacional SaaS industrial que foi fundada com uma visão clara: capacitar as empresas industriais com rapidez e dados contextualizados, confiáveis e acessíveis a fim de ajudar a impulsionar a transformação digital em escala total de setores com intensidade em ativos a nível mundial. Nossa principal plataforma Industrial DataOps, Cognite Data Fusion®, permite que usuários de domínio e dados industriais cooperem de modo rápido e seguro para desenvolver, operacionalizar e dimensionar soluções e aplicativos de IA industrial a fim de proporcionar lucratividade e sustentabilidade. Acesse nosso site em www.cognite.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Contato

Michelle Holford Líder Global de Relações Públicas na Cognite +47 482 90 454 (Noruega) +1 (512) 744-3420 (EUA) michelle.holford@cognite.com

