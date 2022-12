Comunicado do Business Wire :CD Capital

A CD Capital tem o prazer de anunciar a nomeação de Carmel Daniele na edição de 2022 das "100 Mulheres Inspiradoras na Mineração Global" (WIM100), uma publicação bienal que celebra as contribuições "mais além" das mulheres da indústria de mineração, em todas as funções, antiguidade de cargo e jurisdições.

A CD Capital se orgulha de que Daniele tenha recebido este reconhecimento por seu trabalho pioneiro no setor de private equity de mineração. Daniele, fundadora e diretora de Investimentos da CD Capital, comentou:

"Sinto-me honrada por ter sido nomeada para este prestigioso prêmio ao lado de muitas outras mulheres pioneiras em nosso campo. Ao trabalharmos juntos, somos uma força poderosa na criação de mudanças positivas para o futuro e inspiramos outras mulheres a se juntarem ao nosso setor, que é fundamental para o esverdeamento de nosso planeta para as próximas gerações".

Daniele é uma líder em seu campo, e parte da CD Capital desde 2006, sendo uma das primeiras em Londres a criar um fundo especializado focado em ativos privados de mineração e ganhando um prestigiado prêmio da indústria de financiamento de mineração em 2008. Desde então, ela lançou mais dois fundos de recursos naturais e arrecadou cerca de US$ 1 bilhão em capital de importantes investidores institucionais. O portfólio global da CD Capital investe no desenvolvimento de projetos que fornecerão minerais críticos para a transição ecológica, bem como os principais ingredientes usados em fertilizantes para garantir a segurança alimentar do mundo. Os projetos estão principalmente em jurisdições que podem contar com sua própria abundância de energia verde, como América Latina, Canadá, Austrália e Europa.

Desde o estabelecimento da CD Capital, Daniele construiu uma equipe técnica de investimento de classe mundial com especialistas do setor. Ela também patrocina ativamente as mulheres que estudam Geologia no Imperial College por meio de seu programa de estágio e orientação.

A publicação 100 Mulheres Inspiradoras na Mineração Global 2022 inclui mais informação sobre WIM100 na página 3 e apresenta a Carmel Daniele na página 47. Em 2022, o WIM100 recebeu 915 indicações para 491 mulheres na mineração de 61 países.

Essas 100 mulheres inspiradoras foram escolhidas usando os seguintes critérios de seleção:

1. Ela é pioneira:uma mulher WIM100 é uma pioneira. Ela é uma inovadora. Ela cria mudanças positivas e impactantes para que a indústria opere de forma mais sustentável, inclusiva e segura.

2. Ela defende e empodera:uma mulher WIM100 oferece defesa proativa para quem trabalha na indústria de mineração e em outros setores. Ela empodera suas colegas para garantir que todas as pessoas sejam ouvidas, acolhidas e respeitadas.

3.Ela persevera diante da adversidade:uma mulher WIM100 é resiliente e determinada. Ela tem coragem de falar, desafiar o status quo e quebrar barreiras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Carmel Daniele ir@cd-capital.com +44 (0) 207 389 1453 www.cd-capital.com

