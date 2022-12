Comunicado do Business Wire :AGIC Capital

A AGIC Capital ("AGIC"), uma empresa de private equity orientada para o crescimento com US$ 2,2 bilhões em ativos sob gestão, anunciou hoje que adquiriu uma participação majoritária na ATEC Pharmatechnik GmbH ("ATEC" ou "a Empresa"). Tanto vendedores quanto o fundador e CEO da ATEC, Hans-Werner Mumm, e o HANNOVER Finanz Group permanecerão tendo seus investimentos na empresa, e Mumm continuará sendo o CEO.

A ATEC é uma fabricante com liderança em soluções de processamento asséptico, usadas principalmente na fabricação farmacêutica e aplicações de bioprocessamento, com uma base de clientes que inclui as 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo. Os produtos da ATEC incluem sistemas de processamento de rolhas e tampas usados para enchimento asséptico, sistemas inteligentes de transferência RTP (Rapid Transfer Ports) e soluções auxiliares de bolsas de sangue descartáveis. Essas tecnologias de missão crítica permitem que os clientes da ATEC estabeleçam ambientes seguros e confiáveis no processo de fabricação.

Prevê-se que esta seja a primeira de várias aquisições da AGIC, que está criando uma plataforma de tecnologias de processos especializados focada nos mercados finais farmacêuticos e biofarmacêuticos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hans-Werner Mumm, CEO da ATEC, comentou: "Estamos entusiasmados com a parceria com a AGIC, uma empresa que compartilha nossa paixão por fornecer aos nossos clientes tecnologias de transferência asséptica mais seguras, algo essencial para o futuro da medicina. O objetivo é expandir nosso papel fundamental na fabricação farmacêutica e no bioprocessamento à medida que investimos em nossa próxima fase de crescimento".

Erik Yankulin, diretor administrativo da AGIC, acrescentou: "A ATEC apoia a produção de terapias que salvam vidas, fornecendo as melhores tecnologias de transferência asséptica para empresas farmacêuticas e biofarmacêuticas. Os produtos da empresa apresentam soluções líderes do setor para o manuseio de medicamentos estéreis nas aplicações de fabricação farmacêutica mais exigentes nas áreas de diabetes, oncologia e outras terapias. É uma honra apoiar a ATEC por meio de investimentos no desenvolvimento de novos produtos, recursos de comercialização e aquisições complementares".

Frank Löffler, sócio da HANNOVER Finanz, afirmou: "Trabalhamos em estreita colaboração com Hans-Werner e a equipe de gerenciamento da ATEC desde 2018 para expandir os negócios, sua base de clientes e a oferta de produtos inovadores. Acreditamos fortemente no potencial da empresa e desejamos à AGIC, como futuro acionista majoritário, o maior sucesso na condução do próximo capítulo de crescimento da ATEC".

A ATEC e a HANNOVER Finanz foram aconselhadas pela Macquarie Capital com a Latham & Watkins LLP assessorando os vendedores, enquanto a AGIC foi apoiada pela White & Case LLP no âmbito da aquisição.

Sobre a AGIC CapitalA AGIC é uma empresa de capital privado orientada para o crescimento que busca investir em negócios prósperos de médio porte focados em tecnologias industriais e de saúde avançadas na Europa e em outras regiões. A estratégia diferenciada de investimento da AGIC combina profundo conhecimento do modelo de negócios, pesquisa temática proativa, um foco implacável no lado positivo e uma abordagem de gestão colaborativa para a criação de valor. Lançada em 2015, a AGIC possui atualmente US$ 2,2 bilhões em ativos sob gestão. Os mais de 25 profissionais da empresa estão na Europa e na Ásia. Para mais informações sobre a filosofia de investimento da AGIC, acesse www.agic-group.com.

Sobre a ATEC Pharmatechnik GmbHA ATEC Pharmatechnik GmbH é líder em soluções de processamento de rolhas e tampas usadas para enchimento asséptico com tecnologia de processo patenteada em aplicações farmacêuticas. Os produtos da ATEC são usados principalmente na fabricação farmacêutica e em aplicações de bioprocessamento e compreendem sistemas de processamento de rolhas e tampas usados para enchimento asséptico, sistemas inteligentes de transferência RTP (Rapid Transfer Ports), soluções auxiliares de bolsas de sangue descartáveis e peças de reposição. A sede da empresa está em Sörup (Alemanha). www.atecgroup.de

Sobre a HANNOVER FinanzO HANNOVER Finanz Group tem sido um parceiro de private equity solicitado por empresas de médio porte em todos os setores há mais de 40 anos. A empresa de private equity está sediada em Hanover (Alemanha) e Viena (Áustria) e foi fundada em 1979 como uma das primeiras fornecedoras de capital de risco na Alemanha. Atualmente, o HANNOVER Finanz Group tem mais de EUR 700 milhões de ativos sob gestão em cerca de 40 empresas na Alemanha e Áustria. Desde a sua fundação, o Grupo investiu um total acumulado de mais de EUR 1,5 bilhão e concluiu com sucesso mais de 250 projetos. Para mais informações, acesse www.hannoverfinanz.de

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005608/pt/

Contato

AGIC Capital munich@agic-group.com Tel.: +49 89 235135620

ATEC Pharmatechnik GmbH info@atecgrup.de Tel.: +49 4635 29320

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags