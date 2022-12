Bruxelas registra violência após Bélgica perder do Marrocos

Polícia teve que reagir "duramente" e isolar partes do centro da cidade. Torcedores do Marrocos promoveram quebra-quebra após a surpreendente vitória na Copa do Mundo.A polícia de Bruxelas teve que intervir e usar canhões de água para dispersar multidões na capital da Bélgica depois que o clima ficou tenso após a vitória do Marrocos sobre a Bélgica na Copa do Mundo do Catar, por 2 a 0, neste domingo (27/11). Mesmo antes do final da partida, "dezenas de pessoas, incluindo algumas com capuz, procuraram confrontar a polícia, o que comprometeu a segurança pública", disse a polícia de Bruxelas em um comunicado. Pessoas que carregavam bandeiras do Marrocos quebraram vitrines, acenderam fogos de artifício e incendiaram veículos. Vídeos compartilhados em redes sociais mostram homens quebrando as janelas de um carro vermelho antes de virá-lo e incendiá-lo. O prefeito Philippe Close condenou a violência, e escreveu no Twitter que a polícia foi forçada a agir "duramente". Ele emitiu uma ordem para prender arruaceiros, mas não ficou imediatamente claro quantas pessoas foram presas. A violência também irrompeu na maior cidade da Bélgica, Antuérpia. Em Roterdã, na vizinha Holanda, os policiais entraram em confronto com um grupo de 500 torcedores do Marrocos que atiraram fogos de artifício e vidro contra as forças de segurança. Alegria em Rabat Enquanto isso, na capital marroquina, Rabat, as pessoas tomaram as ruas em comemorações espontâneas. Elas dançavam, cantavam e acenavam com bandeiras marroquinas, e os motoristas buzinavam. A vitória de domingo contra a Bélgica foi a primeira do Marrocos em uma Copa do Mundo desde que eles venceram a Escócia em 1998. Ambas as equipes ainda têm chance de avançar para as oitavas de final do torneio, dependendo do resultado das últimas partidas da fase de grupos. A Bélgica agora irá enfrentar a Croácia e o Marrocos, o Canadá. bl (AFP, AP, dpa)