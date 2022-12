Blinken diz que repressão a protestos na China é 'sinal de fraqueza'

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse nesta quarta-feira (30) que a repressão da China aos protestos contra a política de 'covid zero' no país é um "sinal de fraqueza" do regime comunista.

Blinken disse à NBC News que as pessoas de todo o mundo têm o direito de "manifestar publicamente sua frustração".

"Em qualquer país onde vemos isso acontecendo e o governo tomando medidas repressivas maciças para impedi-lo, isso não é um sinal de força. É um sinal de fraqueza", disse Blinken na Romênia, onde participa de reuniões da Otan.

Blinken, que planeja visitar a China no ano que vem, se recusou a comentar se os protestos afetam o presidente Xi Jinping.

Ele avaliou que a política de "covid zero" da China, que foi o gatilho inicial dos protestos, "não é algo que faríamos", acrescentando que os Estados Unidos optaram por apostar em vacinas, testes e no tratamento da doença.

"A China tem que descobrir como avançar no tratamento do coronavírus de forma a responder às necessidades sanitárias, mas também às necessidades das pessoas", disse o secretário de Estado americano.

Os protestos contra a política "covid zero", porém, motivaram reivindicações por liberdades políticas. As mobilizações são as maiores na China desde 1989, quando líderes comunistas enviaram tropas para esmagar um movimento democrático liderado por estudantes na Praça da Paz Celestial, em Pequim.

