Bill Clinton testa positivo para covid e tem sintomas leves

O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, disse, nesta quarta-feira (30), que havia testado positivo para covid-19 com sintomas leves, e incentivou as pessoas a se vacinarem.

Trata-se do último susto envolvendo a saúde do ex-presidente de 76 anos, que foi hospitalizado por um curto período no ano passado e se submeteu a diversas operações desde 2004.

"Estou bem no geral e me mantenho ocupado em casa. Estou agradecido por ter me vacinado e recebido reforço, o que fez com que meu caso fosse leve, e peço a todos que façam o mesmo, especialmente na medida em que estamos nos aproximando do inverno [no hemisfério norte]", tuitou Clinton.

O ex-presidente americano (1993-2001) passou cinco noites em um hospital da Califórnia por causa de uma infecção sanguínea em outubro de 2021. Em 2004, aos 58 anos, submeteu-se a uma cirurgia de bypass coronário quádruplo e, seis anos depois, teve stents (próteses intravasculares) implantados na artéria coronária.

Isso fez com que ele adotasse uma dieta vegetariana e falasse publicamente sobre como a mudança de hábitos alimentares o ajudou a melhorar sua saúde.

Atualmente, os Clinton vivem em Chappaqua, no estado de Nova York.

