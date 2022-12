Ben White abandona concentração de Inglaterra "por motivos pessoais" e está fora da Copa

O zagueiro Ben White abandonou a concentração da Inglaterra "por motivos pessoais" e não continuará disputando a Copa do Mundo, anunciou nesta quarta-feira (30) a Federação Inglesa.

"Não está previsto" que o jogador do Arsenal, de 25 anos, "retorne ao grupo antes do final do torneio", informou a FA, sem dar mais detalhes e pedindo "respeito a sua vida pessoal".

White não atuou pela equipe inglesa nas três partidas que disputaram pelo Grupo B do Mundial.

A Inglaterra se classificou para as oitavas de final e enfrentará a seleção de Senegal no próximo domingo (4).

