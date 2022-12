Bandeiras a meio mastro em edifícios públicos da China após morte de Jiang Zemin

As bandeiras serão hasteadas a meio mastro nas principais sedes do Partido Comunista da China e nos edifícios públicos após a morte, nesta quarta-feira, do ex-presidente Jiang Zemin, informou a imprensa estatal.

A ordem emitida pelo comitê que organiza o funeral de Jiang será aplicada a partir desta quarta-feira e até a data do funeral, que ainda não foi anunciada, informou o canal de televisão público CCTV.

