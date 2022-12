Apesar dos pedidos de boicote, Copa mantém apelo na TV

Da França ao Japão, passando pelos Estados Unidos, as audiências televisivas da Copa do Mundo no Catar continuam consideráveis, apesar dos apelos ao boicote e da programação de outono (no hemisfério norte) da competição.

"A Copa sempre é muito popular", comemorou na semana passada a Fifa, ao analisar as audiências da partida de abertura da competição entre Catar e Equador, em alta em alguns país em relação à Copa da Rússia de 2018.

Foi o caso em países como Brasil (24,3 milhões de telespectadores de média, +6%), Reino Unido (6,3 milhões, +57,5%), Colômbia (5,5 milhões, aumento não informado) ou França (5,1 milhões, +30%).

No entanto, a competição tem gerado inúmeras polêmicas desde dezembro de 2010, quando o Catar foi escolhido como sede, em grande parte devido ao desrespeito dos direitos humanos ou da proteção do meio ambiente no país.

Mas, em tempos de queda de espectadores da TV, uma mídia que sofre com a popularidade crescente do conteúdo produzido na internet, "os grandes eventos esportivos permanecem entre os últimos em nível planetário" com caráter unificador, analisou Christophe Lepetit, do Centro de Direito e Economia do Esporte de Limoges, na França.

Esta afirmação, que se comprova a cada Copa do Mundo ou Eurocopa, "não foi desmentida este ano", completou o economista.

Na França, onde os 'Bleus' contaram com uma audiência entre 11 e 13 milhões de telespectadores para seus dois primeiros jogos, "claramente não há qualquer efeito de boicote", garantiu à AFP Philippe Bailly, do escritório NPA Conseil.

No entanto, estes números, próximos aos de 2018, têm nuances, alertou Christophe Lepetit, indicando que são proporcionalmente inferiores se for levada em conta toda a população que estava em frente à televisão.

Na Espanha, mais de 11 milhões de telespectadores acompanharam a partida da seleção nacional contra a Alemanha, o que representa "o programa mais visto do ano entre todas as emissoras" do país, segundo a televisão pública TVE.

Tetracampeã mundial, a Alemanha sofre, no entanto, de uma inusitada desilusão por parte de seus torcedores. Em 2018, seus três primeiros jogos tiveram, em média, mais de 26 milhões de telespectadores no país, contra 9 milhões este ano na derrota para o Japão e 17 milhões no empate contra a Espanha.

As razões são diversas: revelações sobre as condições de vida dos trabalhadores estrangeiros no Catar e as violações dos direitos humanos no país minaram o interesse do público alemão antes do início da competição. Alguns grupos de fãs mais ativos até pediram um boicote da competição.

Em escala continental, de acordo com cálculos da revista francesa Challenges, somente 54 milhões de europeus assistiram ao primeiro jogo de sua seleção, contra 94 milhões em 2018.

Mas as comparações de uma Copa do Mundo para outra devem ser feitas com cautela, pois os números podem variar dependendo do horário ou dia das partidas.

Para Christophe Lepetit, isto "se insere em um contexto mais global de diminuição do consumo televisivo deste tipo de programas", com os jogos mais interessantes concentrando picos de audiência e os melhores momentos podendo ser vistos pela internet.

Já África, América do Sul e Ásia se afirmam como "mercados que exigem conteúdo futebolístico de alto nível", não necessariamente envolvidos nos "debates relacionados a boicote", mais ocidentais.

Parece mais difícil que esses torcedores desdenhem "do único momento" em que suas seleções "enfrentam os melhores jogadores do mundo".

No Japão, o público foi incentivado pela surpreendente vitória dos 'Samurais Azuis' por 2 a 1 sobre a Alemanha. Apesar do horário tardio, a partida teve 35,3% de audiência na região de Tóquio, de acordo com a Video Research.

Do outro lado do mundo, o jogo entre Estados Unidos e Inglaterra registrou recorde de audiência para um jogo de futebol masculino nos Estados Unidos, com mais de 15 milhões de espectadores em média, segundo a FOX Sports.

