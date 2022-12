Alemanha encara Costa Rica para evitar nova eliminação na fase de grupos

Com os fantasmas da Copa do Mundo da Rússia-2018, a Alemanha enfrentará a Costa Rica nesta quinta-feira (1) com a obrigação de vencer para tentar se salvar de uma segunda eliminação consecutiva na fase de grupos.

O jogo, no qual ambas as seleções jogam por uma vaga nas oitavas, terá arbitragem da francesa Stéphanie Frappart, primeira mulher a apitar em um Mundial masculino.

Quatro vezes campeã do mundo (1954, 1974, 1990 e 2014), a Alemanha é a equipe que terá mais pressão sobre os ombros no estádio Al-Bayt de Doha.

O competitivo futebol alemão, no entanto, ainda carrega a ferida da eliminação precoce na Rússia, onde chegou como campeã e se despediu como lanterna de sua chave.

Agora, entra na rodada decisiva no Catar em risco, na última colocação do Grupo E, com apenas um ponto.

À frente estão a líder Espanha (4 pontos), o Japão (3) e a Costa Rica (3), que, depois de viver um pesadelo na estreia (derrota por 7 a 0 para os espanhóis), ainda sonha com as oitavas.

Os costa-riquenhos se classificam com uma vitória sobre a Alemanha. Em caso de empate, dependeriam de uma vitória da Espanha sobre o Japão.

Os alemães começaram a se complicar com a derrota na estreia para os japoneses (2 a 1) e ficaram à beira do abismo quando a Espanha abriu o placar no segundo jogo.

Um gol de Niclas Füllkrug, centroavante do Werder Bremen, deu um ponto que vale ouro para a Alemanha, que rejeita favoritismo contra os costa-riquenhos.

"Quando o mundo do futebol vê um jogo entre Alemanha e Costa Rica de fora, pensa que somos os favoritos e que é claro que deveríamos ganhar", disse o veterano Thomas Müller.

"Mas continuamos sendo humildes. Só temos um ponto e saldo de gols de menos um. Não há motivos para estarmos eufóricos", ressaltou o jogador do Bayern de Munique. "Podemos estar com um sorriso no rosto (depois do jogo contra a Espanha), mas foi só porque agora temos uma oportunidade".

O técnico Hansi Flick pode colocar no time titular o atacante Leroy Sané, que jogou os últimos minutos contra os espanhóis, depois de se recuperar de sua lesão no joelho direito.

A Costa Rica, por sua vez, também chega para o duelo decisivo revitalizada por sua sofrida vitória por 1 a 0 sobre o Japão na segunda rodada.

O time comandado pelo colombiano Luis Fernando Suárez tinha sido atropelado pela Espanha na estreia, mas no último domingo, mesmo amplamente dominado pelos japoneses, recuperou o fôlego com um gol nos minutos finais de Keysher Fuller em sua única finalização certa no torneio.

Contra a Alemanha, a Costa Rica passará por uma prova de fogo, como as que superou no Brasil, em 2014, quando foi a 'mata-gigantes' do torneio ao se classificar numa chave com três campeões mundiais: Itália, Inglaterra e Uruguai.

Ainda que a fórmula continue sendo a mesma, jogar fechado e buscar os contra-ataques, os costa-riquenhos acreditam que terão mais a bola do que em seus primeiros jogos.

"Muita garra, muita entrega, ocupar os espaços, ter mais a bola e tentar atacar um pouco", disse o volante Gerson Torres sobre o plano de jogo.

"Contra estas equipes acostumadas a ter a bola é bom ficar com ela um pouco porque elas sentem", ressaltou.

No time titular, Suárez terá que substituir o experiente zagueiro Francisco Calvo, suspenso, e pode optar por Juan Pablo Vargas.

