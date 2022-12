"Agora começa outro Mundial", adverte Messi após vitória da Argentina sobre a Polônia

Após a vitória da Argentina sobre a Polônia por 2 a 0 nesta quarta-feira, que garantiu a seleção sul-americana nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o craque Lionel Messi advertiu: "Agora começa outro Mundial".

A 'Albiceleste', que estreou no Mundial com derrota para a Arábia Saudita (2 a 1), se recuperou nas duas últimas rodadas (vitórias por 2 a 0 sobre México e Polônia) e terminou como primeira do Grupo C para enfrentar na próxima fase a Austrália.

"Temos que ficar tranquilos e ir de jogo a jogo. Agora começa outro Mundial e tomara que possamos manter o que fizemos hoje", disse Messi depois da partida.

"O jogo anterior (contra o México) nos deu muita tranquilidade e entramos em campo pensando que tínhamos que vencer", acrescentou.

O camisa 10 não marcou nesta quarta-feira e inclusive perdeu um pênalti nos últimos minutos do primeiro tempo, quando jogo ainda estava 0 a 0. "Estou chateado por ter errado o pênalti, mas a equipe saiu fortalecida depois desse erro meu".

Sabíamos que, uma vez que fizéssemos o primeiro gol, o jogo iria mudar", acrescentou.

Sobre o adversário da Argentina nas oitavas de final, Messi declarou: "O jogo com a Austrália vai ser muito difícil. Qualquer um pode ganhar, tudo está muito igualado. Temos que preparar o jogo da melhor maneira, como fazemos sempre".

