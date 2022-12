AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Aids -

América

(*) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente Joe Biden recebe o presidente francês Emmanuel Macron para uma visita de Estado - 13H00

CARACAS (Venezuela) - Negociações de paz entre o governo colombiano e a guerrilha do ELN - (até 10 de Dezembro)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Visita do presidente francês Emmanuel Macron - (até 2 de Dezembro)

(+) BOSTON (Estados Unidos) - Príncipe William e princesa Catherine visitam o Reino Unido - (até 2 de Dezembro)

(*) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Foguete SpaceX lança módulo lunar iSpace japonês carregando veículo lunar 'Rashid' dos Emirados Árabes Unidos - 06H37

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual e estupro de cinco mulheres - (até 9 de Dezembro)

WILMINGTON (Estados Unidos) - Julgamento de Elon Musk, sobre reclamação de acionista da Tesla de que Musk recebeu remuneração injustificada - (até 31 de Dezembro)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB Contas nacionais Trimestral - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados de renda pessoal dos EUA - 11H30

(+) BELO HORIZONTE (Brasil) - Dia Mundial de Conscientização sobre a aids, Belo Horizonte - 11H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência do Comitê de Agricultura do Senado dos EUA sobre a falência da FTX - 13H00

Europa

LODZ (Polónia) - Conselho ministerial da OSCE - (até 2)

MOSCOU (Rússia) - Coletiva de imprensa do chanceler russo sobre a segurança na Europa - 06H00

(+) BERLIM (Alemanha) - O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, discursa na Conferência de Segurança de Berlim - 06H10

(*) PARIS (França) - Processo sobre o atentado de Nice, que deixou 86 mortos e 400 feridos no Passeio dos Ingleses em 14 de julho de 2016 - (até 13 de Dezembro)

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

PARIS (França) - Processo da Airbus e Air France por "homicídio involuntário" no caso do voo Rio-Paris em 2009 - (até 8 de Dezembro)

PARIS (França) - Julgamento de apelação de Ayoub El-Khazzani, condenado à prisão perpétua por ataque frustrado a bordo de um trem Thalys em 2015 - (até 9 de Dezembro)

GENEBRA (Suíça) - Nona Conferência de Revisão da Convenção de Armas Biológicas da ONU - (até 16 de Dezembro)

BÉLGICA - Greve dos ferroviários -

(+) KIEV (Ucrânia) - Visita do arcebispo de Canterbury Justin Welby - (até 2 de Dezembro)

ATENAS (Grécia) - Prefeitos de mais de 25 cidades se reúnem para combater o antissemitismo -

MOSCOU (Rússia) - Lei que aumenta as restrições contra 'agentes estrangeiros' entra em vigor -

(+) SOCHI (Rússia) - Presidente Vladimir Putin se encontra com jovens pesquisadores russos que participam do congresso nacional -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Análise e decisão sobre o recurso contra a expulsão da Bélgica de um imã marroquino solicitado pela França -

MUNIQUE (Alemanha) - Conferência da Airbus sobre descarbonização e inovação, parte 2 -

GENEBRA (Suíça) - ONU divulga visão geral anual das necessidades humanitárias para 2023 -

(*) BERNA (Suíça) - Coletiva de imprensa sobre contas de russos na Suíça - 06H30

BERLIM (Alemanha) - Coletiva de imprensa do chanceler alemão e do secretário-geral da Otan - 13H30

PARIS (França) - Leilão de arte em apoio à Ucrânia - 16H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Parlamento libanês se reúne pela oitava vez para tentar eleger um presidente - 07H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - O presidente Xi Jinping recebe o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel -

HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional - (até 16 de Janeiro 2023)

África

(+) BANGUI (República Centro-Africana) - Comemorações do Dia da Independência - 06H00

Esportes

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 3: Grupo F Canadá x Marrocos - 13H00

AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 3: Grupo F Croácia x Bélgica - 13H00

AL KHOR (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 3: Grupo E Costa Rica x Alemanha - 17H00

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 3: Grupo E Japão x Espanha - 17H00 (até 2)

SEXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Abolição da Escravatura -

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção industrial - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 11H30

Europa

(+) Brzeg (Polónia) - O chefe de política externa da UE, Josep Borell, visita missão de assistência militar da UE à Ucrânia - 11H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa da OMS sobre emergências de saúde em curso - 12H00

PALERMO (Itália) - Retomada do julgamento de Matteo Salvini por ter bloqueado migrantes no mar em 2019 -

África

(*) JUBA (Sudão do Sul) - Partido governante do Sudão do Sul convoca reunião de seu Conselho de Libertação Nacional - (até 4)

Esportes

AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo: 1ª fase 3ª rodada Grupo H Coreia do Sul - Portugal - 13H00

AL WAKRAH (Catar) - Futebol: Copa do Mundo: 1ª fase 3ª rodada Grupo H Gana - Uruguai - 13H00

LUSAIL (Catar) - Futebol: Copa do Mundo: 1ª fase 3ª rodada Grupo G Camarões - Brasil - 17H00

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo: 1ª fase 3ª rodada Grupo G Sérvia - Suíça - 17H00 (até 3)

SÁBADO, 3 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Día internacional das Pessoas portadoras de Deficiências -

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Vaticano ilumina árvore de Natal e presépio na Praça de São Pedro - 14H00

NEWBURY (Reino Unido) - 30º aniversário do envio do primeiro SMS -

REINO UNIDO - Greve ferroviária - (até 4)

Oriente Médio e África do Norte

CAIRO (Egito) - Desfile da Dior nas pirâmides de Gizé -

Esportes

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, oitavas de final NC - NC - 13H00

AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, oitavas de final NC - NC - 17H00 (até 4)

DOMINGO, 4 DE DEZEMBRO DE 2022

América

CUBA - 2º turno das eleições municipais -

Europa

(+) UCRÂNIA - Visita do chefe de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk - (até 7)

VIENA (Áustria) - Ministros da Opep+ se reúnem -

Oriente Médio e África do Norte

MANAMA (Bahrein) - Visita do presidente israelense Isaac Herzog - 01H30

Ásia-Pacífico

(+) TAIPÉ (Taiwan) - Taiwaneses se reúnem em apoio aos manifestantes do livro branco da China (a ser confirmado) -

Esportes

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, oitavas de final NC - NC - 13H00

AL KHOR (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, oitavas de final NC - NC - 17H00

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial do Solo -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Reunião ministerial EUA/UE do Conselho de Comércio e Tecnologia (TTC) -

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Começa o julgamento dos suspeitos dos ataques jihadistas de março de 2016 -

BRUXELAS (Bélgica) - Embargo da UE às importações de petróleo russo por via marítima entra em vigor -

(+) MOSCOU (Rússia) - Chanceler Sergei Lavrov recebe o homólogo do Azerbaijão Jeyhun Bayramov -

HAIA (Países Baixos) - CIJ ouve argumentos da Nicarágua em disputa de fronteira com a Colômbia - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) RABAT (Marrocos) - 1ª Conferência da "Iniciativa N7" (Marrocos, Israel, Egito, Jordânia, Bahrein, Sudão e Emirados Árabes Unidos) - (até 7)

Esportes

AL WAKRAH (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, oitavas de final : NC - NC - 13H00

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, oitavas de final: NC - NC - 17H00 (até 6)

TERÇA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2022

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Audiência, veredicto possível, no julgamento da vice-presidente Cristina Kirchner e outras doze pessoas - 13H00

MONTEVIDÉU (Uruguai) - Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul com países associados -

WASHINGTON (Estados Unidos) - 5º aniversário da decisão do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel -

ATLANTA (Estados Unidos) - Segundo turno da corrida para o Senado dos EUA na Geórgia -

COLORADO SPRINGS (Estados Unidos) - Audiência de Anderson Lee Aldrich, suspeito do tiroteio em boate LGBTQ -

Europa

ESTOCOLMO (Suécia) - Conferência de imprensa do Prêmio Nobel de Literatura 2022 com a vencedora Annie Ernaux - 10H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Veredicto no julgamento de Theodor Engstrom, acusado de assassinato e conspiração para assassinar a líder do Partido do Centro, Annie Loof - 13H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Sergei Lavrov recebe seu homólogo turcomano Rashid Meredov -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros das finanças da UE (Ecofin) -

LONDRES (Reino Unido) - Vestido Christian Dior usado por Elizabeth Taylor em 1961 vendido em leilão -

REINO UNIDO - Greve dos ferroviários convocada pelo sindicato RMT - (até 7)

HAIA (Países Baixos) - CIJ ouve resposta da Colômbia à denúncia da Nicarágua em disputa de fronteira - 06H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Prêmio Nobel de Medicina Svante Paabo dá entrevista coletiva - 11H00

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Parlamento considera relatório da comissão sobre acusações de corrupção contra o presidente Cyril Ramaphosa -

PRETORIA (África do Sul) - Visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro -

Esportes

AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Oitavas: A confirmar vs A confirmar - 13H00

LUSAIL (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Oitavas: A confirmar x A confirmar - 17H00

QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022

América

(+) MONTREAL (Canadá) - Conferência da Biodiversidade da ONU, denominada COP 15 (data a confirmar) - (até 19)

(+) FLORIDA CITY (Estados Unidos) - 50º aniversário do lançamento da Apollo 17, a última missão de pouso na Lua do programa Apollo da Nasa -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Leilão de joias magníficas da Sotheby's inclui diamante amarelo 'Golden Canary' -

(*) BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação de Taxa de Juros / Copom / SELIC - 19H00

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk, realiza coletiva de imprensa -

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Prêmios Nobel de Química, Física e Economia participam de coletiva de imprensa - 06H30

(+) MARSELHA (França) - Fim do julgamento de 27 suspeitos, incluindo os irmãos Seraf, supostos membros de uma rede de tráfico de cocaína da América do Sul -

(+) OSLO (Noruega) - Reunião ministerial da Iniciativa de Intervenção Europeia -

PARIS (França) - Audiência no julgamento da TotalEnergies, acusada pelas ONGs Friends of the Earth e Survie por seus projetos em Uganda - 06H30

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Palestra da Prêmio Nobel de Literatura Annie Ernaux - 14H00

MILÃO (Itália) - Noite de abertura da nova temporada no teatro La Scala - 15H00

