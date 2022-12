Unesco declara saberes indígenas da Colômbia patrimônio da humanidade

O conhecimento ancestral dos indígenas colombianos que habitam o sistema montanhoso costeiro mais alto do mundo foi declarado patrimônio imaterial da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) - informou a organização nesta terça-feira (29).

Desde ontem e até 4 de dezembro, o Comitê do Patrimônio Cultural Imaterial examina, no Marrocos, 56 candidaturas para suas listas, que já incluem o "corredor" equatoriano, o tango, os "mariachis" mexicanos, ou a "parranda" de San Juan de Venezuela.

O patrimônio cultural imaterial, ou "patrimônio vivo", é uma herança "dos nossos antepassados e transmitida aos nossos descendentes", diz a Unesco.

Isso inclui tradições orais, rituais, práticas sociais, entre outros.

Em um vasto território que vai do nível do mar até 5.770 metros no norte da Colômbia, os povos originários Kogui, Arhuaco, Wiwa e Kankuamo guardam saberes essenciais para "cuidar da vida da Mãe Natureza, da humanidade e do Planeta", de acordo com a candidatura avaliada pela organização.

A área, chamada Goanawindwa-Shwndwa na língua indígena, está registrada no Livro Guinness dos Recordes Mundiais como o sistema montanhoso costeiro mais alto do mundo.

