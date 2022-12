Senegal vence Equador e vai às oitavas da Copa do Mundo do Catar

A seleção do Senegal se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar ao derrotar nesta terça-feira o Equador por 2 a 1, no estádio Internacional Khalifa.

Os senegaleses saíram na frente pouco antes do intervalo com um pênalti convertido por Ismaila Sarr (42), até que os equatorianos empataram aos 22 do segundo tempo com Moisés Caicedo. Mas dois minutos depois, Kalidou Koulibaly fez o gol da vitória dos africanos.

