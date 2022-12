Senado dos EUA aprova lei para proteger casamento entre pessoas do mesmo sexo

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (29) uma lei que protege o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país, diante do temor de que a Suprema Corte o revogue, como fez com o direito ao aborto.

"Amor é amor e os americanos deveriam poder se casar com a pessoa que amam", disse o presidente americano, Joe Biden, em nota. A Câmara de Representantes, que já tinha aprovado um texto anterior muito similar em julho, agora terá que votar esta proposta de lei modificada, o que deveria ser apenas uma formalidade.

