Rússia denuncia 'hostilidade' dos EUA após adiar reunião sobre desarmamento nuclear

A Rússia denunciou, nesta terça-feira (29), a "hostilidade" e "toxicidade" de Washington, após a decisão russa de adiar indefinidamente a reunião para discutir o possível reinício das inspeções no marco do tratado de desarmamento nuclear New Start.

"Notamos o mais alto nível de toxicidade e hostilidade de Washington em todos os níveis" de cooperação com a Rússia, disse o Ministério russo das Relações Exteriores em um comunicado.

A diplomacia russa também denunciou uma "lógica muito peculiar" de Washington, que "pede à Rússia controle, transparência e previsibilidade em todos os assuntos militares", mas ao mesmo tempo envia armas para a Ucrânia e "ajuda o regime de Kiev a matar nossos soldados".

Moscou anunciou na segunda-feira o adiamento da reunião para discutir o New Start, que seria realizada no Cairo entre 29 de novembro e 6 de dezembro.

O tratado New Start é o mais recente acordo nuclear bilateral entre os dois países.

Assinado em 2010, limita os arsenais das duas potências a um máximo de 1.550 ogivas cada, ou seja, uma redução de cerca de 30% em relação ao limite anterior estabelecido em 2002.

O New Start também limita a 800 o número de lançadores e bombardeiros pesados, o que ainda é suficiente para destruir a Terra várias vezes.

Em janeiro de 2021, o presidente russo, Vladimir Putin, concordou em estender o tratado por cinco anos, até 2026.

