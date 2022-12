Petróleo tem dia volátil, atento à Opep+ e à China

Os preços do petróleo fecharam díspares nesta terça-feira (29), em um mercado que espera pela Opep+ e acompanha com atenção a situação na China e suas medidas anticovid.

Em Nova York, o preço do barril de WTI (West Texas Intermediate) para entrega em janeiro subiu 1,24%, fechando a 78,20 dólares.

Enquanto isso, em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega no mesmo prazo recuou 0,19%, cotado a 83,03 dólares.

Pela primeira vez em semanas, o número de casos novos de covid-19 na China baixou em 24 horas, abaixo dos 40.000, segundo a Comissão Nacional de Saúde (NHC).

Os preços também foram impulsionados no começo do dia pela perspectiva de um corte adicional da produção da Opep e seus aliados no âmbito da Opep+, quando se reunirem no próximo domingo, explicou Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown.

