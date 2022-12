PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

CHINA PROTESTOS: China vai acelerar vacinação de idosos depois de protestos contra confinamentos

UCRÂNIA RÚSSIA OTAN: Otan busca ajuda para a Ucrânia

=== COPA CATAR ===

DOHA:

Acompanhamento das partidas de terça-feira: Holanda-Catar, Equador-Senegal, Inglaterra-País de Gales e Irã-Estados Unidos.

DOHA:

França enfrenta a Tunísia já pensando nas oitavas de final

A França, atual campeã do mundo, encerrará sua participação na primeira fase da Copa do Mundo do Catar-2022 contra a Tunísia na terça-feira (30), em um jogo quase protocolar para os 'Bleus', já classificados para as oitavas de final, mas com a seleção do norte da África ainda com chances, mínimas, de avançar para a segunda a fase do torneio.

(Fbl FRA Mundial 2022 Catar WC TUN GrupoD, 640 palavras, já transmitida)

DOHA:

Dinamarca encara a Austrália e sonha em voltar às oitavas de final da Copa

Semifinalista da Eurocopa-2020, a Dinamarca tem a obrigação de vencer a Austrália na quarta-feira (30) para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar-2022, mas também precisa ficar atenta ao outro jogo da terceira rodada do Grupo D.

(Fbl Mundial 2022 Catar WC DEN GrupoD AUS, 480 palavras, já transmitida)

DOHA:

Homem que invadiu gramado com bandeira arco-íris durante Portugal-Uruguai é solto sem consequências

O italiano que entrou no gramado com uma bandeira do arco-íris e uma camisa com frases de apoio às mulheres iranianas e à Ucrânia, na segunda-feira (29), durante a partida entre Portugal e Uruguai da Copa do Mundo, foi rapidamente liberado "sem consequências" - anunciou o Ministério italiano das Relações Exteriores.

(Fbl POR LGBTQ Mundial 2022 URU Catar GrupoH direitos WC, 460 palavras, já transmitida)

=== CHINA PROTESTOS ===

XANGAI:

China vai acelerar vacinação entre idosos após protestos contra confinamentos

A China anunciou nesta terça-feira (29) que vai acelerar a vacinação entre os idosos contra a covid-19, dois dias após as manifestações históricas contra as restrições no país e em um momento de grande presença policial nas ruas, o que impediu novos protestos.

(China vírus política epidemia manifestação saúde, 690 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA OTAN ===

BUCARESTE:

Otan procura ajudar a Ucrânia a enfrentar inverno antes da ofensiva russa

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, alertou nesta terça-feira (29) que a Rússia pretende usar o inverno como uma "arma de guerra", no início de uma reunião da aliança militar que pretende intensificar a ajuda à Ucrânia para recuperar sua rede elétrica devastada.

(Ucrânia conflito Rússia energia Otan, 540 palavras, já transmitida)

OSLO:

Empresário aposta na dupla cidadania para evitar sanções antirrussas na Noruega

A dupla cidadania pode proteger os russos de sanções? A Justiça norueguesa terá de dirimir essa questão no julgamento do empresário anglo-russo Andrei Yakunin, acusado de sobrevoar drones, ilegalmente, sobre o Ártico.

(Rússia justiça diplomacia Noruega GB, 420 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Suprema Corte debate política de Biden sobre expulsão de migrantes

A Suprema Corte dos Estados Unidos analisa, nesta terça-feira (29), a política do governo de Joe Biden sobre a deportação de migrantes em situação irregular, que dá prioridade àqueles que representam uma ameaça à segurança do país.

(EUA justiça política imigração, 400 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã anuncia balanço de mais de 300 mortos desde o início dos protestos

As autoridades iranianas divulgaram um balanço de mais de 300 mortos nos protestos registrados no país desde meados de setembro, após a detenção e morte da jovem Mahsa Amini, acusada de violar o rígido código de vestimenta feminino do país.

(Irã manifestação mortes, 580 palavras, já transmitida)

RAMALLAH:

Quatro palestinos mortos e uma militar ferida em confrontos na Cisjordânia

As forças de segurança israelenses mataram três palestinos em confrontos durante a madrugada de terça-feira (29) na Cisjordânia ocupada, horas antes de um suposto agressor ser morto depois de ferir gravemente uma militar ao avançar com seu carro, informaram as autoridades palestinas e o exército de Israel.

(Palestinos Israel Cisjordânia conflito, 650 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SINGAPURA:

Singapura revoga lei contra homossexualidade, mas mantém casamento 'tradicional'

O Parlamento de Singapura revogou, nesta terça-feira (29), uma lei contra a homossexualidade da era colonial que foi criticada como discriminatória e estigmatizante para a comunidade LGBTQIA+.

(Singapura LGBTQ direito, 420 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

GENEBRA:

Todas as regiões sofreram eventos extremos nos períodos chuvosos em 2021

Todas as regiões do mundo sofreram eventos extremos em seus ciclos chuvosos no ano passado, na forma de enchentes e secas, e bilhões de pessoas tiveram problemas no acesso à água doce - revela um novo relatório da ONU divulgado nesta terça-feira (29).

(Clima meteorologia água ONU meio ambiente, 560 palavras, já transmitida)

