Líder extremista dos EUA é declarado culpado de 'sedição' por invasão ao Capitólio

O fundador da milícia de extrema direita Oath Keepers, Stewart Rhodes, e outro membro do grupo foram condenados de "sedição" nesta terça-feira (29), por participarem da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021.

Após três dias de deliberações, os 12 membros do júri de uma corte federal em Washington absolveram outros três integrantes da Oath Keepers do crime de sedição, que é punível com até 20 anos de prisão.

