Jornalista é assassinado por pistoleiros no sul da Colômbia

Um jornalista e diretor de uma rede de televisão local foi assassinado por homens armados no sul da Colômbia - informou a Promotoria nesta terça-feira (29).

"A Promotoria tomou conhecimento da morte do jornalista e líder social Wilder Alfredo Córdoba no município de La Unión, Nariño", declarou o órgão.

Autoridades locais e duas ONGs especificaram que foi um assassinato cometido por pistoleiros na noite de segunda-feira (28).

Córdoba foi atacado de uma motocicleta, quando se deslocava em uma área rural do município, disse um de seus colegas à AFP, que pediu para não ser identificado por "questões de segurança".

O profissional "fazia denúncias e publicava notícias sobre a administração local e sobre a insegurança no município", detalhou no Twitter a ONG colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

"Fazemos um apelo a que as autoridades considerem, em sua investigação, a relação deste assassinato com o trabalho jornalístico de Córdoba", solicitou a organização no Twitter.

A prefeitura de la Unión ofereceu uma recompensa equivalente a US$ 4 mil "por informações que levem à identificação e à captura" dos responsáveis pelo crime.

Segundo o mais recente relatório da FLIP, as agressões contra repórteres no país aumentaram em 2021, com 768 casos registrados, incluindo um homicídio.

