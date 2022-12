Homem que invadiu gramado com bandeira arco-íris durante Portugal-Uruguai é solto sem consequências

O italiano que entrou no gramado com uma bandeira do arco-íris e uma camisa com frases de apoio às mulheres iranianas e à Ucrânia, na segunda-feira (29), durante a partida entre Portugal e Uruguai da Copa do Mundo, foi rapidamente liberado "sem consequências" - anunciou o Ministério italiano das Relações Exteriores.

"Após uma breve detenção" em um local não revelado, o homem identificado como Mario Ferri, nascido em 1987, "já foi liberado pelas autoridades sem consequências", afirma um comunicado da diplomacia italiana, confirmando as informações divulgadas por uma fonte do governo do Catar à AFP.

Ferri, que tem o apelido "falcão", é famoso por ações similares nos estádios. Na Copa do Mundo do Brasil-2014, ele entrou em campo durante o jogo Bélgica-Estados Unidos, vestindo uma camisa com as frases "Salvem as crianças das favelas" e "Ciro Vive", em homenagem a um torcedor do Napoli que havia falecido pouco antes do Mundial, segundo a agência italiana AGI.

Em sua conta no Instagram, o italiano publicou imagens do estádio de Lusail, em Doha, onde Portugal venceu o Uruguai por 2-0 na segunda-feira.

Esta foi a primeira invasão de gramado desde o início da Copa do Mundo no Catar, país muito criticado pelas nações ocidentais pelo tratamento das pessoas LGBTQIA+. A homossexualidade é considerada crime no país.

Aos sete minutos do segundo tempo, depois de correr pelo gramado por quase 30 segundos, Ferri foi detido por um funcionário da organização do torneio e escoltado para outro setor do estádio.

"A Fifa proibiu as braçadeiras de capitão do arco-íris e as bandeiras dos direitos humanos nas arquibancadas, bloquearam todos, MAS EU NÃO, como Robin Hood", escreveu Mario Ferri em sua conta no Instagram, antes de afirmar que "infringir as regras por uma boa causa nunca é crime".

O italiano vestia uma camisa com o logo do Superman que tinha a frase "Save Ukraine" (Salvem a Ucrânia) na parte da frente, e a mensagem "Respect for Iranian Woman" (Respeito pela Mulher Iraniana), nas costas. A bandeira do arco-íris tinha a palavra "PACE", 'Paz' em italiano.

"SALVEM A UCRÂNIA. Passei um mês na guerra de Kiev como voluntário e vi até que ponto estas pessoas sofrem", acrescentou em sua mensagem.

A cena foi exibida por poucos segundos na televisão.

"Sabemos o que está acontecendo ao redor da Copa do Mundo. Com certeza estamos com eles, com o Irã também, com as mulheres iranianas. Espero que não aconteça nada com este jovem, porque entendemos sua mensagem, e acho que o mundo também compreende", declarou o jogador da seleção portuguesa Ruben Neves, após o jogo.

A Fifa afirmou que bandeiras, ou roupas, com as cores do arco-íris seriam aceitas nos estádios, mas, na realidade, vários objetos têm sido confiscados pelas forças de segurança.

