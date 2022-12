Holanda vence Catar (2-0) e vai às oitavas da Copa como 1ª do grupo A; Senegal avança como 2º

A Holanda confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar como primeira do Grupo A ao vencer a frágil seleção anfitriã, já eliminada, por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Al-Bayt, em Al Khor.

Os gols foram marcados por Cody Gakpo (26) e Frenkie de Jong (49) em um jogo em que os holandeses não enfrentaram dificuldades.

Com esta vitória, a Holanda fecha a fase de grupos com 7 pontos, seguida pelo Senegal (6 pontos) que venceu o Equador (4) por 2 a 1 no mesmo horário no Estádio Internacional Khalifa.

Já o Catar decepcionou sua torcida e terminou a competição com nenhum ponto conquistado e apenas um gol marcado (na derrota por 3 a 1 para o Senegal), um recorde negativo para um país-sede.

Os holandeses vão enfrentar na próxima fase o segundo colocado do Grupo B, em que Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales decidem as duas vagas nesta quarta-feira.

