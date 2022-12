Guia supremo do Irã, cético em relação aos compromissos de segurança do Iraque

O guia supremo do Irã, Ali Khamenei, expressou nesta terça-feira (29) seu ceticismo sobre os compromissos do Iraque para manter a segurança na fronteira entre os dois países, durante uma reunião em Teerã com o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sudani.

O Irã acusa grupos de oposição curdos iranianos, baseados na região autônoma do Curdistão iraquiano, de lançarem ataques em seu território, infiltrando-se através do Iraque.

Também os acusa de encorajar as manifestações que começaram no Irã após a morte, em 16 de setembro, da jovem curda iraniana Mahsa Amini.

O governo iraquiano se comprometeu recentemente a enviar forças para a área de fronteira com o Curdistão iraquiano para tranquilizar Teerã.

Nesta terça-feira, Al-Sudani garantiu que seu governo não permitirá que ninguém use o território do Iraque para atingir a segurança do Irã.

"Nosso governo está determinado a não permitir que nenhum grupo, ou partido, use o território iraquiano para minar e perturbar a segurança do Irã", frisou.

"Infelizmente, é isso que acontece agora em algumas partes do Iraque", rebateu Ali Khamenei, citado pela agência oficial de notícias Irna.

"A única solução é o governo central iraquiano estender sua autoridade a essas regiões", acrescentou.

O guia supremo lamentou ainda que os acordos celebrados entre os dois países não tenham sido aplicados, "especialmente no nível da cooperação econômica, na troca de mercadorias e no transporte ferroviário".

Nesta mesma terça-feira, Al-Sudani, que assumiu o cargo de primeiro-ministro há um mês, reuniu-se com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, que defendeu a melhoria das relações mútuas.

"Do nosso ponto de vista e do governo iraquiano, a segurança regional, a paz, a cooperação e a estabilidade são muito importantes", disse Raisi, em entrevista coletiva conjunta.

