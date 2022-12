FMI pode revisar para baixo projeções de crescimento para a China

O Fundo Monetário Internacional (FMI) poderia revisar para baixo as previsões de crescimento da China, onde uma política anticovid inflexível perturba a atividade econômica e provoca manifestações populares, alertou nesta terça-feira (29) a diretora da entidade.

"Embora prevemos um crescimento de 3,2% para este ano e de 4,4% para o ano que vem, é possível que, neste período de grande incerteza, tenhamos que revisar as previsões para baixo", indicou a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, em Berlim, durante uma coletiva de imprensa ao lado do chanceler alemão, Olaf Scholz, e de vários dirigentes de organizações internacionais.

Para Georgieva, os dois aspectos "que provocariam esta redução do crescimento" são a covid-19 e "as dificuldades do setor imobiliário", afetado pelas falências de grandes atores do setor e pelas dificuldades na conclusão de obras.

No entanto, "a China tem uma margem de manobra orçamentária para estimular sua economia e enfrentar qualquer pressão, inclusive uma redução do crescimento", completou.

No segundo trimestre, o PIB da China cresceu apenas 0,4% em um ano, seu pior resultado desde 2020.

Contudo, se recuperou no terceiro trimestre (3,9%).

