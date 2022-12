EUA aprova venda de US$ 1 bilhão em sistemas antidrones ao Catar

O governo americano anunciou nesta terça-feira (29) a aprovação de uma venda de 1 bilhão de dólares em sistemas antidrones FS-LIDS e outros equipamentos ao Catar.

"A venda proposta vai melhorar a capacidade do Catar de enfrentar as ameaças atuais e futuras, proporcionando capacidades de derrota eletrônica e cinética contra os sistemas de aviões não tripulados", informou em nota a Agência de Cooperação de Segurança de Defesa dos Estados Unidos (DSCA).

"O custo total estimado do programa é de um bilhão de dólares. Esta proposta de venda vai apoiar a política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos, ao ajudar a melhorar a segurança de um país amigo", acrescentou.

O anúncio da venda dos sistemas ocorre após os repetidos ataques com drones reivindicados pelos rebeldes huthis apoiados por Teerã em outros locais da região do Golfo, e quando os ataques russos com drones contra cidades ucranianas evidenciam ainda mais a ameaça que os aviões não tripulados representam.

O Departamento de Estado aprovou a possível venda e a DSCA proporcionou na terça a notificação requerida ao Congresso, que ainda deve aprovar a transação.

