EUA anuncia cúpula internacional 'pela Democracia' para março de 2023

A Casa Branca anunciou, nesta terça-feira (29), a realização de uma "Cúpula pela Democracia" em nível internacional, que acontecerá em março do ano que vem, copatrocinada por Costa Rica, Holanda, Coreia do Sul e Zâmbia.

De acordo com um comunicado divulgado pela Casa Branca, a cúpula, uma continuação da primeira, realizada em 2021, mostrará a capacidade das democracias para lidar com "os desafios mais urgentes do mundo".

O presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, fez da competição entre democracias e autocracias - e entre estas últimas estariam China e Rússia - um tema central de sua administração.

Além disso, há uma motivação pessoal para o chefe de Estado, já que Biden iniciou seu mandato à sombra de uma tentativa sem precedentes de seu antecessor republicano e oponente derrotado, o magnata Donald Trump, de anular as eleições de 2020.

"Vivemos uma era definida por desafios para uma governança responsável e transparente. Das guerras de agressão às mudanças no clima, a desconfiança social e a transformação tecnológica, não poderia estar mais claro que em todo o mundo a democracia necessita de campeões em todos os níveis", diz uma declaração conjunta dos países coanfitriões.

