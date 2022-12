Da maldição a um milagre, México define seu futuro na Copa diante da Arábia Saudita

Da maldição das oitavas de final a um milagre para conseguir se classificar para essa fase. O México busca uma vitória sobre a Arábia Saudita que lhe dê uma chance de avançar para a fase de mata-mata da Copa do Mundo pela oitava vez consecutiva, nesta quarta-feira no estádio Lusail, em Doha às 22h locais (16h de Brasília)

Antes da última rodada, o grupo C é liderado pela Polônia (4 pontos), seguido por Argentina e Arábia Saudita (3), e o México na lanterna com apenas um ponto.

As quatro seleções chegam com chances nesta quarta-feira, mas 'El Tri' é o que encara a situação mais complicada. Precisa vencer de qualquer maneira e aguardar o resultado da partida entre Polônia e Argentina que é disputada ao mesmo tempo, no Estádio 974.

Com os três pontos e a calculadora na mão, precisa torcer por uma derrota argentina, o que garante aos mexicanos a classificação independente do saldo de gols.

Se argentinos e poloneses empatarem ou se a vitória for dos sul-americanos, tudo será decidido no saldo de gols.

"Enquanto houver oportunidades, sempre se deve tentar", afirmou o técnico da seleção mexicana Gerardo Martino após a derrota para a Argentina (2-0).

"Somos capazes de fazer cinco situações e marcar quatro gols como aconteceu contra o Iraque, ou criar 15 e não marcar nenhum. Mas quero que a equipe tenha criação. Contra a Polônia (0-0) foi difícil criarmos chances, não devemos ser pessimistas pela falta de gol", acrescentou nesta terça-feira durante a coletiva de imprensa.

Com este panorama, 'El Tri' deixa claro que tem de marcar gols diante da Arábia Saudita, que estreou como a grande 'Zebra' e derrotou a Argentina na primeira rodada (2-1).

Não parece que chegue nas melhores condições para fazê-lo. O México ainda não sabe o que é marcar gol no Catar e deu apenas cinco chutes na direção da baliza em dois jogos.

Martino terá que esquecer a abordagem conservadora que usou contra a Argentina (esquema 5-3-2 e sem centroavante) e apostar na explosão de um de seus três atacantes: Henry Martin, Rogelio Funes Mori e Raúl Jiménez.

Após a derrota para a Argentina, o técnico vive uma nova tormenta de críticas no México e suas horas podem estar contadas np comando da equipe.

Desde 1994, o México sempre se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, barreira que, no entanto, não conseguiu superar, alimentando a chamada 'maldição do quinto jogo'.

Para enfrentar a Arábia Saudita, Martino contará com o capitão Andrés Guardado, que sofreu uma pancada e precisou ser substituído antes do intervalo no jogo contra a Argentina. "Estou bem, à disposição de 'Tata'", disse o jogador que disputou cinco Copas do Mundo nesta terça-feira em entrevista coletiva.

"Acreditamos nas nossas possibilidades, vamos nos agarrar a elas. Acho que somos capazes de vencer e vamos tentar até o fim", disse ele sobre as chances de classificação.

A Arábia Saudita protagonizou uma das grandes surpresas do torneio ao vencer a Argentina de virada, embora depois tenha se deparado com a dura realidade contra a Polônia (derrota de 2 a 0). Mas chega viva à última rodada e tem a chance de voltar às oitavas de final, fase que só disputou em 1994.

Diante da seleção europeia, os 'Falcões Verdes' voltaram a mostrar um bom futebol, mas esbarraram num dos melhores goleiros do mundo, o titular da Juventus, Wojciech Szczesny, que defendeu até um pênalti.

Vizinha do Catar, a Arábia Saudita se adapta perfeitamente às altas temperaturas e conta com o fervor de seus inúmeros torcedores nas arquibancadas.

Duas marés verdes vão colidir no colossal estádio de Lusail, que voltará a ocupar seus 90.000 assentos, com as oitavas de final da Copa do Mundo como possível prêmio para o sobrevivente.

