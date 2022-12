Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções de IoT, destacou hoje sua grande variedade de soluções de IoT que vai impulsionar a transformação digital no mercado de energia atual, ajudando a combater os problemas enfrentados pela atual crise energética.

Medidores inteligentes, redes inteligentes e aplicativos domésticos inteligentes estão começando a usar tecnologias avançadas para obter conhecimentos e eficiências em seus setores, incluindo computação em nuvem, computação de borda e dados e análises. Automação, robótica, IoT, inteligência artificial, gêmeos digitais e muitas outras tecnologias também estão se tornando cada vez mais cruciais para ajudar a acelerar as implementações neste setor.

Medidores inteligentes, redes inteligentes e plataformas baseadas em nuvem permitirão que os clientes paguem apenas pelo que usam. Já no mundo automotivo, indicadores sugerem que sistemas avançados de assistência ao motorista vão permitir uma economia de 400 mil toneladas métricas de CO2 por ano, por meio de ganhos de eficiência por milha percorrida. O amplo portfólio de módulos e antenas da Quectel, juntamente com seu serviço de conectividade lançado recentemente, significa que ela está posicionada de maneira única para apoiar essas iniciativas e outras semelhantes com conectividade sem fio eficaz, fornecendo as soluções de IoT necessárias para ajudar a promover essa transformação digital.

"A atual crise energética significa que estamos vendo uma necessidade significativa de gerenciar nossos requisitos de energia, tanto do ponto de vista de fornecimento quanto de custo", disse Norbert Muhrer, presidente e diretor de Estratégia da Quectel Wireless Solutions. "As tecnologias atuais, sejam medidores inteligentes, redes inteligentes, sistemas automotivos ou postos de carregamento inteligentes, são uma forma de otimizar nosso uso de energia e aliviar alguns desses problemas que estamos vendo no mundo todo."

O setor de serviços públicos é um ajuste natural para tecnologias conectadas e já está sendo fundamentalmente transformado por meio do desenvolvimento da IoT. Em um setor onde os ativos estão frequentemente em locais remotos ou de difícil acesso, o valor de uma conectividade confiável - com demandas mínimas de energia e manutenção - é claro. Anteriormente usada para 2G, a banda LTE 450 é cada vez mais usada como uma rede para IoT e aplicações cruciais e é ideal para a ampla cobertura de área que a IoT exige. Os módulos da Quectel que suportam LTE 450, como o EG921N-EN - um módulo de comunicação sem fio LTE Cat 1 -, são otimizados especialmente para aplicações M2M e IoT e são ideais para medidores inteligentes domésticos.

Outros módulos ideais para ajudar a impulsionar a transformação da indústria de serviços públicos são o FC41D Wi-Fi e Bluetooth 5.2 de padrão industrial, projetado para atender aos requisitos de controle de baixo fluxo e aplicações de aquisição de dados, como casas inteligentes e controle industrial, e o BC660K-GL, projetado especificamente para atender às necessidades da indústria de medição inteligente.

Além disso, o extenso portfólio de módulos da Quectel e sua ampla gama de antenas podem oferecer às operadoras de estações de carga os recursos necessários para facilitar a conectividade de seus pontos de carregamento. Os módulos BG950 e BG951 LTE Cat M1 oferecem consumo de energia ultrabaixo, ideal para períodos de inatividade nas estações de carga, enquanto as séries EG91 e EG915 oferecem desempenho potencialmente ainda melhor em LTE Cat 1 para pontos de carregamento de veículos elétricos.

A oferta de módulos da Quectel é complementada por sua linha de antenas que ajudam a otimizar a eficiência da conexão e facilitam a instalação de dispositivos. Elas podem ser fornecidas pré-integradas com os módulos IoT da Quectel para acelerar o tempo de comercialização e ajudar a eliminar os problemas de integração mais comuns. Ao mesmo tempo, completando o alcance de módulos e antenas, a oferta de conectividade como serviço adiciona conectividade ao portfólio disponível e ajuda os clientes a simplificar a jornada de design, construção, conexão e comercialização de suas ofertas de IoT.

