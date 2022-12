Comunicado do Business Wire :Muslims Around the World Project

O "Muslims Around the World Project" (MATW-Project), uma organização não governamental de nova geração com impacto mundial, foi fundado por Ali Banat, que faleceu de câncer ainda jovem. Para reconhecer sua contribuição, o TRT World Citizen Awards, uma organização que homenageia pessoas que contribuem muito para a sociedade, concedeu a Banat um prêmio pelo conjunto de sua obra. Mahmoud Ismail, amigo de Banat e CEO do MATW-Project, recebeu o prêmio da TRT World, a emissora internacional de língua inglesa operada pela emissora nacional TRT de Turkiye, na cerimônia em Istambul (Turquia), no dia 25 de novembro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005251/pt/

CEO of MATW-Project Mahmoud Ismail and TRT Director General Prof. Zahid Sobaci (Photo: Business Wire)

Banat era um empresário árabe-australiano dono de uma empresa de segurança e eletricidade. Ele morreu em 2018, após uma luta contra o câncer. Após seu diagnóstico em outubro de 2015, Banat doou toda sua fortuna para instituições de caridade e fundou o MATW-Project.

Ismail expressou seus pensamentos sobre o prêmio: "Perdemos Ali Banat, mas seu legado vive no que ele fez pelo mundo e pela caridade. Seu MATW-Project, com sede na Austrália, desenvolve seus negócios com forte presença em vários países do mundo, especialmente na África. Gostaríamos de agradecer à TRT World por reconhecer as contribuições do MATW para o mundo e conceder este prêmio ao nosso fundador: Ali Banat".

A edição deste ano foi a terceira do TRT World Citizen Awards. A cerimônia contou com a presença de muitas pessoas internacionais de diferentes setores da sociedade, como política, academia, artes, entretenimento, ajuda humanitária e negócios.

Esta organização sem fins lucrativos valoriza o legado de Banat e contribui para mudanças positivas no mundo inteiro. Com seus 774 mil seguidores nas mídias sociais, o Projeto MATW construiu mais de 950 poços de água na África para compensar a escassez de água, apoiou mais de 1 mil crianças órfãs e tocou a vida de mais de 3 milhões de pessoas.

O MATW-Project opera com base em doações de 100%, o que significa que cada valor é doado aos necessitados e fornece apoio humanitário em países como Bangladesh, Paquistão, Palestina, Iêmen, Síria e Afeganistão. Também fornece abrigo, acesso à água, educação e serviços de orientação em condições de vida difíceis.

Ismail concluiu seu discurso explicando que o projeto quer maximizar o impacto das doações por meio de um modelo sustentável: "No MATW-Project, nos esforçamos para construir condições de vida equitativas e justas compatíveis com a dignidade humana. Somos inspirados por nossos valores de confiabilidade, eficiência, sustentabilidade, impacto e crença. Espero que este prêmio da TRT World pelo conjunto da obra de nosso fundador Ali Banat ajude a aumentar ainda mais a conscientização sobre as atividades do Projeto MATW, alcançando mais pessoas no mundo todo".

Acesse https://matwproject.org

