Comunicado do Business Wire :Kaneka Corporation

A Kaneka Corporation (sede: Minato, Tóquio; presidente: Minoru Tanaka) vai fabricar e fornecer intermediários para a Shionogi & Co., Ltd. (sede: Chuo, Osaka; diretor executivo: Isao Teshirogi, Ph.D.) para uso em comprimidos de 125 mg do Xocova®1 (ácido fumárico ensitrelvir) - um medicamento para o tratamento da infecção por SARS-Cov-2.

Em 22 de novembro, a Shionogi recebeu autorização para aprovação regulatória de emergência do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW) do Japão para fabricar e vender comprimidos do Xocova® para o tratamento da infecção por SARS-Cov-2. A Shionogi reconheceu a Kaneka por seus longos anos de experiência na fabricação de matérias-primas para medicamentos e a selecionou como sua principal fornecedora de intermediários de medicamentos, o que exige gerenciamento de Boas Práticas de Fabricação (BPF)2. As duas empresas trabalharam juntas no desenvolvimento clínico, pedido de aprovação e estabelecimento da cadeia de suprimentos de produção em massa. A Kaneka vai continuar melhorando seus sistemas de fabricação e fornecendo à Shionogi um abastecimento estável de intermediários, desempenhando um papel vital na cadeia de suprimentos comercial da Shionogi.

A Kaneka vai continuar abordando uma série de questões relacionadas à infecção por COVID-19 e outras doenças por meio de iniciativas que incluem a fabricação contratada de substância medicamentosa de vacina de DNA, desenvolvimento de medicamentos de anticorpos, fornecimento de kits de teste e reagentes de teste de PCR e transporte de vacinas usando embalagens de transporte isotérmicas. A intenção é reunir nossas diversas tecnologias e trabalhar em estreita colaboração com empresas farmacêuticas como a Shionogi para fornecer soluções para a luta contra doenças infecciosas.

1. O Xocova é uma marca registrada da Shionogi & Co., Ltd. O ensitrelvir é um medicamento experimental fora do Japão e não foi aprovado fora do Japão. Além disso, o nome comercial Xocova não foi aprovado para uso fora do Japão e pertence apenas ao medicamento aprovado no Japão.

2. As diretrizes para produção e garantia de qualidade garantem que os produtos sejam consistentemente de alta qualidade. Autoridades como a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA recomendam, e os fabricantes devem considerá-lo em todos os trabalhos, desde o recebimento de matérias-primas até o lançamento dos produtos no mercado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

KANEKA CORPORATION Departamento de Investidores e Relações Públicas Chika Harada Info_PRoffice@kaneka.co.jp

