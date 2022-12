Comunicado do Business Wire :EXEED

Guiada pelo conceito de marca "BORN FOR MORE", a EXEED, com o espírito de exploração constante e a coragem de se transcender, ambiciona tornar-se uma estrela em ascensão no mercado automóvel topo de gama.

EXEED adere ao padrão industrial avançado para criar uma fábrica de produção com vantagens competitivas significativas e características de alta eficiência, automação, transparência e digitalização. (Photo: Business Wire)

Herdando a cultura automobilística europeia e a rica experiência da indústria automobilística europeia, a EXEED ostenta a força e a confiança para enfrentar a concorrência com marcas automotivas tradicionais de luxo. Como uma marca global, a EXEED possui uma equipe internacional de P&D e estabeleceu cinco centros de P&D em todo o mundo, incluindo o centro europeu de P&D. Além disso, reuniu centenas de designers e engenheiros seniores de empresas automobilísticas famosas, como BMW, Jaguar Land Rover e Ford, mostrando sua intensidade de convocação de talentos e a força de P&D de produtos que não podem ser subestimados.

Em termos de P&D técnico, a EXEED investiu muito na construção de quatro laboratórios de P&D de ponta, ou seja, Laboratório de Engenharia Sensorial de Precisão Meisterbock & Cubing, Laboratório de Engenharia NVH?Redução de Ruído?, Laboratório de Engenharia de Estabilidade e Manuseio de Chassis da K&C e Laboratório de Segurança de Esmagamento. Com a iteração da tecnologia, a EXEED embarcou na construção da próxima geração de laboratório avançado - Laboratório AtlantiX, que envolve quatro campos técnicos principais, incluindo Arquitetura Mars, ET-i Power, CHERY LION, Ecossistema da Galáxia. No futuro, a EXEED pretende construir 300 laboratórios AtlantiX em todo mundo com o investimento de mais de 14 bilhões de dólares, habilitando assim totalmente os produtos com suporte de tecnologia para satisfazer as necessidades de consumidores globais.

Ao mesmo tempo, a EXEED possui um rigoroso sistema de seleção de seus fornecedores de peças e componentes. Com o total apoio das empresas Fortune 500 e instituições líderes do setor, incluindo INTEL, BOSCH, Magna, Benteler, a qualidade abrangente dos modelos EXEED foi garantida ao nível mais alto.

Além disso, a EXEED não apenas possui uma poderosa força de P&D e uma base de fornecedores de ponta, mas também adere ao padrão industrial avançado para criar uma fábrica de produção com vantagens competitivas significativas e características de alta eficiência, automação, transparência e digitalização, para que a EXEED possa alcançar processos de produção de alta qualidade por força de escala de produção amplamente atualizada, tecnologia de fabricação e processo de gerenciamento.

Para os consumidores brasileiros, a EXEED vai injetar nova vitalidade na indústria automobilística local após entrar no mercado, oferecendo assim uma nova experiência de viagem sem precedentes para eles.

