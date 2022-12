China vai acelerar vacinação contra a covid entre pessoas com mais de 60 anos

A China anunciou nesta terça-feira (29) que vai acelerar a vacinação contra a covid entre as pessoas com mais de 60 anos, depois que o país registrou um recorde de casos diários nos últimos dias.

A Comissão Nacional da Saúde (NHC) prometeu em um comunicado "acelerar o aumento da taxa de vacinação das pessoas com mais de 80 anos e continuar aumentando a taxa de vacinação de pessoas de 60 a 79 anos".

A comissão acrescentou que vai criar um "grupo especial de trabalho para adotar medidas especiais para a vacinação contra a covid dos idosos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As reduzidas taxas de vacinação na China, em particular entre os idosos, são consideradas há muito tempo a razão pela qual o governo prolonga a política de "covid zero", que impõe confinamentos, ordens de quarentena e limites à liberdade de deslocamento para conter qualquer surto de coronavírus.

Apenas 65,8% das pessoas com mais de 80 anos estão com o esquema de vacinação completo, informou o NHC. A China ainda não aprovou o uso das vacinas de RNA mensageiro (mRNA).

A China registrou 38.421 novos casos de covid nesta terça-feira, número pouco menor que os recordes registrados no fim de semana.

bur-oho/je/dva/zm/mar/zm/fp

Tags