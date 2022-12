China envia três astronautas para sua estação espacial, Tiangong

A China enviou nesta terça-feira (29) três novos astronautas para sua estação espacial. Em poucos dias, eles farão a primeira troca de tripulação em órbita da história do país, segundo a imprensa oficial.

A agência de notícias Xinhua, que citou o Programa Espacial Tripulado da China (CMSA, na sigla em inglês), anunciou que a espaçonave da missão, Shenzhou-15, foi impulsionada por um foguete Longa-Marcha 2F, que decolou às 23h08 no horário local (12h08 em Brasília), do centro espacial de Jiuquan, no deserto de Gobi (noroeste).

Horas depois, a nave conseguiu se acoplar à estação espacial, denominada Tiangong (Palácio Celestial), também conhecida pelo acrônimo CSS (Chinese Space Station, em inglês), segundo a agência Xinhua.

Os astronautas, três homens, ficarão seis meses no espaço.

Inicialmente, irão coabitar com seus três colegas, dois homens e uma mulher, da missão anterior Shenzhou-14. Esses tripulantes estão na estação espacial há cerca de seis meses e retornarão à Terra em poucos dias.

Pela primeira vez na história do programa espacial chinês, duas tripulações chinesas farão a troca em órbita.

A estação espacial já tem sua estrutura final em forma de T, com três módulos.

Mas diversos ajustes ainda precisam ser feitos durante a missão Shenzhou-15, que, segundo a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA, em inglês), será "a última dedicada à construção".

A tripulação enviada ao espaço nesta terça-feira inclui três pilotos militares, como já habitual nesses casos.

O comandante da missão é Fei Junlong, ex-membro da tripulação da Shenzhou-6 (2005). Ele estará com Deng Qingming e Zhang Lu, que realizará seu primeiro voo espacial.

A tripulação do Shenzhou-15 também fará três ou quatro incursões no espaço para colocar o equipamento no lado de fora da estação, informou a CMSA.

Em relação a tamanho, Tiangong é semelhante à antiga estação russo-soviética Mir. Sua vida útil será de pelo menos 10 anos.

A China foi pressionada a construir sua própria estação espacial por causa da rejeição dos EUA à sua participação na Estação Espacial Internacional (ISS).

Há décadas o país investe bilhões de dólares em sua estação espacial.

O primeiro astronauta enviado ao espaço pelo gigante asiático foi em 2003. Além disso, colocou no início de 2019 um dispositivo na face oculta da Lua, um feito inédito.

Em 2021, a China conseguiu enviar um robô para a superfície de Marte e planeja enviar homens à Lua até 2030.

