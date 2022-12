Cerca de 200 pescadores são resgatados de placa de gelo à deriva nos EUA

Cerca de 200 pescadores americanos presos em uma enorme placa de gelo à deriva em um lago em Minnesota, no norte dos Estados Unidos, foram resgatados na segunda-feira, 28, após uma operação complexa, informou a polícia local.

Os serviços de emergência receberam uma ligação às 11h30 para alertar que pessoas que pescavam no gelo, um esporte popular de inverno, afastavam-se lentamente da costa do Upper Red Lake, disse a polícia do condado de Beltrami no Facebook.

"O Gabinete do Xerife do condado de Beltrami e outros socorristas chegaram ao local e descobriram que grande parte do gelo" estava a pelo menos 27 metros da costa com "pescadores presos", disse o vice-chefe de polícia, Jarrett Walton, em nota.

Usando drones, os serviços de resgate detectaram um ponto de passagem mais estreito, uma espécie de istmo, onde conseguiram colocar uma ponte improvisada para permitir que os pescadores se deslocassem para uma área segura.

Preocupados com o fato de alguns dos isolados no gelo não saberem da situação, as autoridades ativaram um sistema de alerta por celular.

No final, "cerca de 200 pessoas resgatadas", anunciou a polícia em sua página no Facebook.

