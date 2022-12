Brasil consulta Fifa sobre gramado do estádio 974

O Brasil fará uma "consulta profunda" à Fifa sobre o gramado do estádio 974, disse nesta terça-feira o coordenador técnico da Seleção, Juninho Paulista, após os jogadores criticarem o "mau estado" do campo.

"Fizemos (uma consulta ontem, segunda-feira), mas vamos fazer mais uma consulta com a Fifa", disse Juninho em entrevista no estádio Grand Halam, onde a delegação brasileira está concentrada em Doha.

Sem o astro Neymar, lesionado, o Brasil venceu os suíços com um gol do volante Casemiro aos 38 minutos do segundo tempo e garantiu a vaga antecipada na segunda fase.

Se terminar na primeira posição de sua chave, o Brasil disputará a partida das oitavas de final contra o segundo colocado do Grupo H no mesmo estádio, construído com contêineres e outros materiais reutilizáveis e que será totalmente desmantelado após o torneio.

Portugal lidera o Grupo H, já classificado com seis pontos, seguido por Gana (3), Coreia do Sul e Uruguai (um ponto cada).

"Achamos que para o jogo das oitavas lá, (o gramado) vai estar mais deteriorado porque ainda faltam dois jogos a disputar" no estádio, os duelos entre Polônia e Argentina e entre Sérvia e Suíça.

"Não sei o que poderá ser feito, mas algo tem que ser feito para que esteja no nível que exige uma Copa do Mundo", acrescentou Juninho.

Ao término da vitória do Brasil sobre a Suíça por 1 a 0, vários jogadores da Seleção se queixaram do mau estado do campo.

"O gramado é um pouquinho ralo, fica ruim de dominar a bola. Estamos acostumados com um tapete na Europa, chega aqui e está ralo, faltando grama, aí dificulta. Mas se vai estar difícil para gente, vai estar para o adversário também", afirmou o atacante Richarlison após a partida.

"O campo estava um pouco estranho, a gente notou no aquecimento. A bola estava mais viva, estava correndo muito e a gente não sentia muita segurança. Mas se estava ruim para nós, estava ruim para eles também. Jogando de dois em dois dias, o gramado vai sofrer", afirmou o lateral esquerdo Alex Telles.

