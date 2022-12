Barco com fertilizantes russos zarpa para o Malauí, diz ONU

O primeiro barco com 20.000 toneladas métricas de fertilizantes doados pela Rússia deixou, nesta terça-feira (29), a Holanda com destino ao Malauí, em uma operação coordenada com o Programa Mundial de Alimentos (PMA), anunciaram as Nações Unidas.

A embarcação "MV Greenwich", fretada pelo PMA, "saiu hoje (terça-feira) da Holanda com destino ao Malauí via Moçambique", anunciou a ONU em um comunicado, no qual dá "boas-vindas" a esta operação que servirá para "aliviar as necessidades humanitárias e prevenir uma perda catastrófica de plantações na África", que se encontra neste momento em plena estação de semeadura.

Este primeiro carregamento de fertilizantes faz parte de uma doação de 260.000 toneladas realizada pela Rússia, que estavam retidas em portos e armazéns europeus.

Os produtos agrícolas e os fertilizantes não estão sujeitos às sanções contra a Rússia, impostas pela comunidade internacional devido à invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. No entanto, devido ao alto risco de conflitos no Mar Negro, os proprietários não aceitavam alugar seus barcos por falta de segurança.

Esta doação é parte do acordo firmado em Istambul, em 22 de julho, para enfrentar a insegurança alimentar e garantir a exportação de alimentos e fertilizantes.

O acordo, prorrogado em 17 de novembro por mais quatro meses, permitiu à Ucrânia exportar mais de 11 milhões de toneladas de grãos, 40% delas para países em desenvolvimento.

O atraso na entrega dos fertilizantes deve-se, segundo uma fonte da ONU informou recentemente, à necessidade de verificar o seu estado.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, agradeceu aos governos da Rússia, Malauí e da Holanda, em "estreita coordenação" com a União Europeia, por permitir "este primeiro envio fundamental de fertilizantes mediante o PMA para a segurança alimentar mundial".

Cerca de 50% da população mundial depende de produtos agrícolas que são produzidos com a ajuda de fertilizantes minerais.

Desde 2019, o preço dos fertilizantes subiu 250%, segundo a ONU, obrigando os agricultores, em particular os dos países em desenvolvimento, a abandonarem a produção.

O aumento do preço do gás, que levou a Europa a suspender 70% de sua produção, e a falta de fertilizantes russos no mercado mundial agravaram a escassez.

Segundo a ONU, a falta de fertilizantes nitrogenados este ano poderia representar uma perda de produção de 66 milhões de toneladas de cultivos básicos (milho, arroz e trigo) para o próximo ano, suficientes para alimentar 3,6 bilhões de pessoas, quase metade da população humana no planeta, durante um mês.

"Reconectar os mercados de fertilizantes é um passo fundamental para garantir a segurança alimentar mundial para 2023", garantiu a organização.

