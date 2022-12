Banco Central do Canadá sofre as primeiras perdas de sua história

O banco central do Canadá reportou perdas pela primeira vez em sua história, após o desequilíbrio provocado por sua agressiva elevação das taxas de juros para conter a inflação.

No terceiro trimestre, o banco registrou uma perda equivalente a 382 milhões de dólares americanos pela primeira vez em 87 anos, segundo o relatório de resultados revelado nesta terça-feira (29).

O resultado foi atribuído a "gastos de juros pagos pelos depósitos em poder do banco (a taxas variáveis em um contexto de aumento dos juros), que aumentam mais rapidamente do que os rendimentos de investimento do banco (a taxas fixas)", diz o informe.

O resultado negativo não deveria, no entanto, afetar a "capacidade de dirigir a política monetária", disse o governador Tiff Macklem aos parlamentares na semana passada.

As decisões do banco "não são tomadas com o objetivo de maximizar nossos rendimentos", acrescentou.

Para conter a inflação, o banco elevou no fim de outubro sua taxa básica de juros pela sexta vez consecutiva, de 0,25% em janeiro para 3,75%.

Os bancos centrais de Austrália e Grã-Bretanha também reportaram déficits nos últimos meses.

