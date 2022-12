Argentina enfrenta Polônia para se manter viva no Mundial do Catar

Depois de evitar o desastre na segunda rodada contra o México, a Argentina de Lionel Messi joga novamente pela sobrevivência na Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira (30), contra a Polônia de Robert Lewandowski, que também não está garantida nas oitavas de final.

Uma derrota nesta terceira rodada do Grupo C eliminaria da Copa do Mundo a 'Albiceleste', mas uma vitória sobre os poloneses a classificaria, muito provavelmente como líder da chave, enquanto o empate só permitiria a segunda posição na melhor das hipóteses, a depender do resultado do duelo entre mexicanos e sauditas.

Com a Polônia com 4 pontos, Argentina e Arábia Saudita com 3 e o México com apenas 1, tudo está aberto neste grupo, que promete fortes emoções em sua rodada final.

"A Polônia é muito difícil, todos jogam de maneira diferente (quando enfrentam a Argentina). E não mudam só por causa de Leo (Messi), mas também por outros tantos jogadores que temos e pelo respeito que têm pela Argentina. Isso engrandece a partida, que é o que todos queremos", disse o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, depois da vitória sobre o México.

Messi, que abriu o placar contra os mexicanos, igualou Diego Maradona em número de gols (oito) e jogos (21) de um jogador argentino em Mundiais. O maior artilheiro do país na história do torneio é o ex-atacante Gabriel Batistuta, que balançou as redes em dez ocasiões entre as edições de 1994 e 2002.

"É um alívio para todo o vestiário, uma alegria. Dá tranquilidade depender de nós mesmos", confessou o camisa 10 depois da vitória sobre o México.

O jogo de quarta-feira também colocará frente a frente duas estrelas do torneio: Messi e Lewandowski.

O polonês, atual artilheiro do Barcelona, quebrou no último sábado a maldição de não ter conseguido nenhum gol em um Mundial, ao balançar as redes na vitória sobre a Arábia Saudita, depois de ter perdido um pênalti na primeira rodada contra o México.

A Polônia confia em seu camisa 9 para se classificar para as oitavas de final, algo que não conseguiu em seus dois últimos grandes torneios, a Copa da Rússia-2018 e a Eurocopa-2020.

Outra referência do elenco polonês é o goleiro Wojciech Szczesny, que ainda não foi vazado no Catar e que defendeu um pênalti contra os sauditas.

"Com o treinador de goleiros da Juventus, temos um método para analisar os batedores de pênalti. Messi, estou te estudando! Não vejo a hora de jogar contra a Argentina", afirmou Szczesny.

Passar para as oitavas é o objetivo principal das duas equipes, mas conseguir a liderança do grupo seria especialmente importante, já que isso evitaria um confronto com a atual campeã mundial, a França, que salvo uma catástrofe será líder do Grupo D.

