Técnico de Camarões acredita em vitória sobre o Brasil

A seleção de Camarões acredita que pode vencer o Brasil para continuar viva na Copa do Mundo do Catar. Assim afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira o técnico da equipe, Rigobert Song, depois do empate em 3 a 3 com a Sérvia.

"Para o último jogo contra o Brasil, acreditamos. Não viemos à Copa do Mundo para ser figurantes ou só participar", afirmou Song.

"Acreditamos nisso (vitória). Camarões ainda tem uma última chance, embora saibamos que (o Brasil) é uma grande equipe", ressaltou o treinador.

Sobre a partida contra os sérvios, Song destacou a maneira como sua equipe se recuperou após estar perdendo por 3 a 1.

"O que importava era essa determinação. Hoje vimos um time furioso, apesar de estarmos perdendo. No primeiro tempo, parecia que estava acabado, mas os jogadores reagiram bem", comentou.

"Estamos ganhando força, mas nossa equipe ainda é jovem, precisa de tempo. Eles querem dar tudo, às vezes pegam pela ingenuidade, mas vão se adaptar com o tempo", continuou.

O treinador também falou sobre a dispensa do goleiro André Onana, um jogador importante dentro do time.

"O que tenho a fazer no meu papel é privilegiar o grupo sobre as individualidades. Em um grupo é preciso uma certa disciplina e quando não se cumprem estes critérios de disciplina, é preciso assumir responsabilidades", afirmou.

"Por enquanto, pedi a ele que espere e teremos a oportunidade de ver se pode continuar (no Mundial). Isso também dependerá dele, terá que voltar às regras, veremos se é possível", concluiu Song.

