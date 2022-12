Talibãs do Paquistão encerram cessar-fogo e ordenam ataques em todo país

Os talibãs paquistaneses anunciaram, em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (28), que encerraram um cessar-fogo acordado em junho com o governo paquistanês e ordenaram aos membros deste grupo islâmico que organizem ataques em todo país.

"Como há operações militares contra os mujahedine em diferentes áreas, é necessário lançar ataques em todos os lugares possíveis em todo país", disse o movimento Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) em uma nota.

O TTP havia prorrogado a trégua por tempo indeterminado em junho, devido aos "avanços" registrados nas negociações de paz com representantes do Estado paquistanês. Essas discussões começaram em maio, na capital afegã, Cabul, sob a mediação dos talibãs afegãos.

O cessar-fogo não foi respeitado, porém, nem pelo TTP, que realizou ataques, principalmente contra as forças de segurança, nem pelo Exército paquistanês, que continuou perseguindo os combatentes talibãs.

Entidade separada dos talibãs no Afeganistão, mas com uma ideologia semelhante, o TTP é responsável por dezenas de ataques no Paquistão.

O movimento foi criado em 2007 por "jihadistas" paquistaneses ligados à Al-Qaeda que lutaram ao lado do Talibã afegão na década de 1990, antes de se oporem ao apoio de Islamabad aos Estados Unidos após a invasão do Afeganistão em 2001.

