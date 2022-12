Sérvia e Camarões empatam em 3-3 pelo Grupo G da Copa do Mundo

Sérvia e Camarões, que perderam na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar-2022, empataram nesta segunda-feira em 3-3 em Doha, em um partida com duas viradas, que deixa as duas seleções ainda com chances de classificação.

Sérvia, que estreou com derrota para o Brasil (2-0), e Camarões, que perdeu na primeira rodada para a Suíça(1-0), têm um ponto cada antes da última rodada do Grupo G.

