Rodrygo atribui jogada do gol de Casemiro a entrosamento desde o Real Madrid

O meia-atacante Rodrygo revelou, depois da vitória do Brasil sobre a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), pelo Grupo G da Copa do Mundo do Catar-2022, que a jogada do gol da partida, marcado por Casemiro, veio do entrosamento entre os dois desde os tempos do Real Madrid.

"É uma jogada que a gente fez durante muito tempo e hoje saiu aqui na Seleção", disse Rodrygo à TV Globo depois da partida.

O jogador entrou depois do intervalo no lugar de Lucas Paquetá para aumentar o poder ofensivo da Seleção diante da sólida defesa suíça.

"Foi um jogo muito difícil, eles estavam bem fechados, saíam tocando bem a bola, então colocaram muita dificuldade. A gente trabalhou, continuou tocando a bola, fazendo o nosso jogo até que abriu o espaço", analisou.

Rodrygo foi companheiro de Casemiro no Real Madrid de 2019 até a saída do volante rumo ao Manchester United na última janela de transferências. O camisa 5 fez o gol da vitória do Brasil aproveitando belo passe do jovem meia.

"O Casemiro sempre passou muita experiência para a gente e antes de a bola chegar, eu falei para ele: 'deixa passar', e logo depois ele ficou livre, eu devolvi e ele foi muito feliz no chute", concluiu.

