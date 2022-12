Quatro mortos em ataque do grupo extremista Al-Shabab contra hotel na Somália

Ao menos quatro pessoas morreram em um hotel de Mogadíscio que é cenário de um ataque desde a noite de domingo de combatentes do grupo extremista Al-Shabab, informou nesta segunda-feira (28) à AFP Mohamed Dahir, um dos comandantes das forças de segurança somalis.

"Os terroristas estão bloqueados em um quarto do edifício e as forças de segurança estão prestes a acabar rapidamente com a operação contra os criminosos", afirmou Dahir, sem explicar quem são as vítimas.

No domingo à noite, o porta-voz da polícia anunciou o ataque e o resgate de várias pessoas.

"Um grupo de combatentes do Al-Shabab atacou um hotel comercial no distrito de Bondhere e as forças de segurança entraram em combate para eliminá-los", disse o porta-voz da polícia nacional, Sadik Dudishe.

O agente informou que muitos civis e funcionários foram resgatados do hotel Villa Rose, um estabelecimento muito popular entre os parlamentares em uma área considerada segura da capital, próxima da sede da presidência.

