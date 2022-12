"Qual equipe não sentiria falta de Neymar?", diz Bruno Guimarães

"Qual equipe não sentiria falta dele? É um verdadeiro craque, claro que sentimos falta", ressaltou o meia Bruno Guimarães, após a vitória sobre a Suíça nesta segunda-feira, em Doha, que classificou o Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Neymar desfalcou a Seleção devido a uma lesão sofrida no tornozelo direito na estreia contra a Sérvia (vitória por 2 a 0).

"Bom que já estamos classificados, é o mais importante. No intervalo o professor (Tite) mudou as coisas, jogamos bem no segundo tempo e creio que merecemos os três pontos por tudo o que fizemos", disse Bruno, que entrou aos 13 minutos do segundo tempo no lugar de Fred.

Casemiro marcou aos 38 minutos da segunda etapa o gol da vitória do Brasil.

"Foi um jogo muito difícil, o 0 a 0 estava muito bom para eles. Tivemos dificuldades para controlar, para jogar só com um toque como fazemos habitualmente, foi um pouco mais difícil", relatou Bruno.

Quem também falou na zona mista foi o zagueiro Éder Militão, que atuou como lateral-direito contra os suíços, substituindo Danilo, outro desfalque por lesão.

"Todos estão ali para ajudar. E fico muito feliz de poder ajudar a equipe. Se for eu, se for o Daniel Alves, acho que todos vão fazer o melhor para ajudar a Seleção", disse o jogador do Real Madrid.

Militão também comentou a atuação de Rodrygo, seu companheiro de clube na Espanha, que entrou no segundo tempo e foi fundamental para a vitória brasileira, dando a assistência para o gol de Casemiro.

"É um jogador muito técnico, como o Paquetá, que fez um bom primeiro tempo também. Mas o Rodrygo também ajuda. Ele faz bastante triangulação e foi muito feliz. Ajudou bastante a gente", disse.

Alex Telles, que entrou nos minutos finais no lugar de Alex Sandro, lembrou que a Seleção é "isso": "Sai um, entra outro, a gente tem que estar preparado".

"O campo estava um pouco estranho, a gente notou no aquecimento. A gente não sentia muita segurança, em caso de uma lesão. Mas é ruim para eles, é ruim para nós, jogando de dois em dois dias obviamente que o gramado vai sofrer", ressaltou Telles, concordando com Bruno Guimarães.

O lateral também se referiu a Neymar: "Qualquer equipe sente sua falta, mas temos também jogadores que conseguem subrer essa ausência".

