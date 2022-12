Paquetá substitui Neymar contra a Suíça, que não terá Shaqiri

O meia Lucas Paquetá vai assumir o lugar de Neymar no duelo desta segunda-feira entre Brasil e Suíça, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

Paquetá foi titular na estreia contra a Sérvia na última quinta-feira, quando Neymar sofreu uma pancada no tornozelo direito que o tirou do duelo com os suíços.

Mas o meia do West Ham cumpriu uma função diferente na vitória sobre os sérvios: apoiou o volante Casemiro na primeira linha de contenção, enquanto 'Ney' era o responsável pela armação ofensiva.

Por sua vez, Tite escalou o zagueiro Éder Militão no lugar do lateral-direito Danilo, que machucou o tornozelo esquerdo contra a Sérvia.

Militão, de 24 anos, já exerceu essa função no início da carreira, no São Paulo, e ganhou a disputa pela vaga com o experiente Daniel Alves, de 39 anos.

Neymar ficou no hotel fazendo fisioterapia, enquanto Danilo acompanhou a delegação brasileira até o estádio, informou a CBF.

Já a Suíça do técnico Murat Yakin tentará quebrar a invencibilidade de 16 jogos do Brasil sem um dos seus principais jogadores, o meia Xherdan Shaqiri, que será substituído por Fabian Rieder.

Os outros dez são os mesmos que venceram Camarões na estreia, com o goleiro Yann Sommer liderando a defesa.

Escalações confirmadas:

Brasil: Alisson - Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Fred, Lucas Paquetá - Vinícius Júnior, Raphinha, Richarlison. Técnico: Tite (BRA).

Suíça: Yann Sommer - Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez - Remo Freuler, Djibril Sow, Granit Xhaka - Fabian Rieder, Breel Embolo, Rubén Vargas. Técnico: Murat Yakin (SUI).

