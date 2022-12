"O processo venceu hoje", diz Tite, após vitória sobre a Suíça

O técnico Tite, falou sobre a evolução da seleção brasileira após a vitória sobre a Suíça, nesta segunda-feira, no Estádio 974, em Doha, resultado que classificou a equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, e a comparou com o time que foi eliminado na Rússia, em 2018.

"Tem um processo todo de quatro anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo. Foi o tempo de quatro anos de utilização de atletas para que eles possam se desenvolver, ter naturalidade, mesmo os mais jovens, tendo oportunidades. Se não fica muito difícil", disse ele durante a coletiva de imprensa após a vitória por 1 a 0 com um gol de Casemiro na reta final (83).

Tite justificou a entrada de Rodrygo no lugar de Lucas Paquetá no início do segundo tempo. "Às vezes o jogo te pede algumas coisas. Temos que ter a capacidade de ler o jogo. Um jogo muito difícil. O Paquetá estava em condições normais, se não, não o usaríamos. O jogo pediu uma outra possibilidade".

Ele também falou sobre a diferença entre os dois primeiros adversários que o Brasil enfrentou nesta fase de grupos, o que levou à mudança.

"A Suíça foi a melhor defesa das eliminatórias. Tem um estilo diferente da Sérvia. Ela baixa mais e diz assim: 'erra que eu vou criar minhas oportunidades!'. Eles têm muito bons jogadores como Embolo, Xhaka, o lateral-direito [Silvan Widmer], o goleiro Sommer. O Paquetá estava em condições normais, mas o jogo pedia uma outra possibilidade", explicou o treinador.

Tite também falou sobre a lateral-direita, que foi ocupada pelo lesionado Danilo no jogo de estreia e desta vez o técnico optou por Militão. "Você tem dois jogadores com diferentes características. Um que tem um turbo, com uma chegada na frente e poder de marcação. O outro é um exímio construtor, um articulador. A Suíça colocou dois jogadores de velocidade. Então é preciso ter um jogador do lado que contém esses velocistas", disse ele, garantindo estar "em paz" com as escolhas que fez e com os jogadores da posição.

Tite elogiou também outros jogadores que entraram durante a partida: "Bruno Guimarães, Antony, Gabriel Jesus, Rodrygo todos entraram muito bem. Essa força vai contribuir e ajudar o time. Os atletas que tem entrado tem ajudado muito".

Com bom humor, Tite comentou uma declaração de Neymar, que nas redes sociais afirmou que Casemiro é o melhor meio-campista do mundo: "Eu tenho por hábito respeitar opiniões e não comentar opiniões. Essa eu vou me permitir: eu concordo com o Neymar".

Sobre o astro da seleção brasileira, que se recupera da lesão no tornozelo direito, Tite admitiu que ele faz a diferença: "Claro que Neymar tem atributos diferentes. Num momento magico ele clareia tudo e a gente se pergunta 'o que foi que ele fez??'. O time sente sim a falta dele".

Na comemoração do gol de Casemiro, Tite abraçou e beijou seu filho, Matheus Bachi, seu auxiliar, num momento de muita emoção. "Antes do atleta existe o ser humano. E eu sou assim. Tem gente que não. E tem um grande profissional ali do meu lado. Eu tenho a grande felicidade de ter um grande profissional e um filho que eu amo lá".

O Brasil, com 6 pontos, vai enfrentar a seleção de Camarões na sexta-feira, às 22h locais (16h de Brasília) no estádio Lusail, enquanto a Suíça (3 pontos) tem pela frente a Sérvia (1), no mesmo horário, no estádio 974.

