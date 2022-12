"Nos faltou audácia" no ataque contra o Brasil, lamenta técnico da Suíça

O técnico da Suíça, Murat Yakin, lamentou a falta de "audácia" de seus jogadores no ataque, na derrota por 1 a 0 para o Brasil, nesta segunda-feira, pelo grupo G do Mundial do Catar-2022.

"Durante algum tempo, a estratégia para esta partida funcionou. Tínhamos um bom domínio do jogo, corremos bem e percorremos boas distâncias. Mas este resultado é triste para nós, faltou ousadia ofensiva aos nossos jogadores", disse Yakin em coletiva de imprensa após a partida no estádio 974 m Doha.

"Temos que parabenizar o Brasil pela vitória, mas acho que com mais algumas chances poderíamos ter conquistado mais. Não posso culpar o time, eles fizeram um bom trabalho e seguraram o adversário, mas deveríamos ter arriscado mais no ataque. Tivemos momentos muito bons, principalmente em alguns cruzamentos, e acho que poderíamos ter jogado com mais profundidade", pontuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Na parte defensiva fizemos um bom jogo no que se refere à situação. Eles estavam bem organizados nas laterais e interceptaram muitos passes longos", analisou.

Sobre a ausência de Xherdan Shaqiri, Murat Yakin explicou que a causa foi uma lesão na coxa. "Nós fizemos uns exames e não quisemos assumir nenhum risco. Ele estava disponível mas não estávamos 100% certos. Ele fez falta porque dá muita dinâmica ao nosso jogo."

Com 3 pontos, a Suíça é a segunda colocada, com dois pontos de vantagem sobre a Sérvia, terceira com um. Na última rodada as duas seleções, cujo duelo no Mundial 2018 gerou tensões políticas, se enfrentarão em busca de evitar a eliminação.

"Consideramos que estamos bem preparados. Acho importante mantermos a nossa força. Sabemos que será um jogo decisivo, dinâmico. Vamos nos concentrar no aspecto esportivo, o resto não me interessa (...) Claro, vamos tentar ganhar o jogo. Somos capazes de fazer isso", disse ele.

O zagueiro suíço Michel Aebischer considerou, que sua equipe "defendeu bem, exceto no gol".

"Defendemos bem, mas também temos que melhorar no ataque, isso está claro. O objetivo era defender bem e atacar no contra-ataque, criar chances e dificultar para eles na zaga porque eles gostam de subir. Defendemos bem, permitimos a eles muitas oportunidades", analisou.

O capitão da Suíça, Granit Xhaka, disse que sua equipe merecia um empate, algo que esteve perto de conseguir. "Não teríamos roubado nada com um empate. Ficaríamos satisfeitos com um ponto, mas futebol é assim. Fizemos um bom jogo contra um Brasil que é muito, muito forte", disse o jogador do Arsenal.

cfe/cyj/dr/mcd/aam

Tags