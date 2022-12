Inglaterra busca liderança do grupo contra Gales, que sonha com milagre

A Inglaterra buscará a classificação para as oitavas de final e a liderança do Grupo B, o que a colocaria, em tese, num caminho mais tranquilo na próxima fase, enfrentando o País de Gales na terça-feira (16h00), que ainda sonha com as oitavas de final.

Os 'Three Lions' de Harry Kane, que ainda não marcou no Catar, estão em uma posição confortável nesta última rodada do Grupo B, em que as quatro seleções chegam com possibilidade de classificação.

A atual vice-campeã europeia é líder com quatro pontos (vitória de 6 a 2 sobre o Irã, empate em 0 a 0 com os Estados Unidos) e só seria eliminada se sofresse uma verdadeira goleada de quatro ou mais gols dos 'Dragões' de Gareth Bale no estádio Ahmad Bin Ali de Doha.

O empate basta para o time comandado por Gareth Southgate avançar, mas a equipe perderia a liderança em caso de vitória dos iranianos (3 pontos) sobre os americanos no estádio Al Thumama ou se a seleção dos Estados Unidos (2 pontos) vencer o Irã e superar a Inglaterra no saldo de gols.

"Estamos no caminho certo. Ainda podemos vencer o grupo e esse tem que ser o nosso objetivo", afirmou o treinador.

Southgate pediu a seus jogadores que ignorassem as críticas de seus torcedores sobre a atuação ruim contra os Estados Unidos na sexta-feira, que gerou vaias no estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor.

O ex-jogador de 52 anos terá a chance de silenciar as críticas, talvez mexendo o time contra os 'dragões', depois de começar as duas primeiras partidas com Phil Foden no banco.

"Para Phil Foden deve ser uma pena não jogar porque ele é muito talentoso. Ele é de longe o nosso melhor jogador", comentou o ex-jogador da seleção inglesa Gary Neville.

O jogador do Manchester City, de 22 anos, jogou poucos minutos na estreia (entrou na metade do segundo tempo).

A posição confortável inglesa é a inveja do seu vizinho.

Em sua primeira Copa do Mundo desde 1958, Gales (1 ponto) empatou na estreia contra os EUA (0 a 0) e perdeu para os iranianos (2 a 0).

Para sonhar com as oitavas, a atual geração galesa, capaz de levar esta nação de três milhões de habitantes a duas Eurocopas consecutivas e ao seu segundo Mundial, tem de derrotar os ingleses por uma diferença de pelo menos quatro gols.

Também funciona se vencer e esperar um empate no outro jogo. Essa opção não parece exagerada, exceto por um pequeno detalhe: os 'Dragões' não vencem a Inglaterra desde 1984.

"É uma missão difícil", declarou o meia Joe Allen. "Mas estamos totalmente motivados para dar tudo de nós para conseguir a vitória. Então, quem sabe? Com sorte, existe uma chance de seguirmos em frente".

Espera-se que o técnico Rob Page faça alterações no time para conseguir o feito.

O líder do Grupo B enfrentará o segundo do Grupo A nas oitavas de final e o segundo do B o líder do A. Holanda, Senegal e Equador brigam pelas duas vagas do Grupo A, após a eliminação prematura do anfitrião Catar.

