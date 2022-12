Holanda busca confirmar, contra o Catar, classificação para oitavas da Copa do Mundo

Só uma catástrofe esportiva, daquelas que ocorrem muito esporadicamente e ficam na história, impedirá a Holanda de garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 nesta terça-feira, em duelo com o Catar às 18h locais (12h de Brasília).

É que os jogadores comandados pelo veterano Louis Van Gaal têm tudo a seu favor. Eles chegam à última rodada do Grupo A como líderes junto com o Equador, enfrentam a pior seleção até agora no Mundial, o anfitrião Catar, e até perdendo essa partida - o que parece pouco provável - se classificarão se os sul-americanos vencerem o Senegal.

Na tabela, holandeses e equatorianos estão empatados em tudo. Têm quatro pontos cada, uma saldo de dois gols positivos, três gols marcados cada e empataram o jogo que disputaram entre si (1-1).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atrás vem o Senegal, com três pontos e zero gols de saldo, e a primeira seleção eliminada do torneio, o Catar, fecha a classificação sem ter pontuado.

Nesta terça-feira a Holanda enfrentará o Catar no Al-Bayt Stadium, na cidade de Al-Khor, enquanto Equador e Senegal vão duelar no estádio Khalifa Internacional, em Doha.

Três vezes finalista, nos Mundiais da Alemanha-1974, Argentina-1978 e África do Sul-2010, e terceira colocada no Brasil-2014, onde perdeu a semifinal para a Argentina na dramática disputa de pênaltis, a 'Oranje' voltou à disputar uma Copa, a do Catar, após oito anos de ausência (não se classificou para a Rússia-2018) e seu primeiro objetivo está a um passo: avançar às oitavas de final.

No entanto, Van Gaal se mostrou insatisfeito com o desempenho de sua seleção contra o Equador, na última sexta-feira, no Khalifa International.

"Não fiquei satisfeito com o nosso desempenho", disse Van Gaal sem medir palavras. "Não fizemos uma boa partida. Perdemos todos os duelos, todas as segundas bolas foram vencidas pelo Equador".

Segundo Van Gaal, a sua equipe precisa melhorar "a nossa posse de bola", aspecto em que "temos de trabalhar".

"Em 2014, terminamos em terceiro lugar com uma equipe que na minha opinião tinha menos qualidade, então espero mais deste elenco" do que foi mostrado até agora, acrescentou Van Gaal.

A Holanda sofreu para vencer o Senegal por 2 a 0 na estreia, com dois gols nos minutos finais, e só conseguiu segurar o empate contra o Equador.

Caso avance para as oitavas de final como líder do Grupo A, a Holanda abrirá a segunda fase no sábado, às 18h locais (12h de Brasília), contra a segunda colocada do Grupo B. Se terminar em segundo, o confronto será no domingo, a partir das 22h locais (16h de Brasília) contra o vencedor dessa chave.

O Grupo B é liderado pela Inglaterra (com 4 pontos), seguido pelo Irã (3), Estados Unidos (2) e País de Gales (1) e também será decidido nesta terça-feira. Mas essa será uma outra história.

ma/dr/aam

Tags