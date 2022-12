Gana vence Coreia e se mantém na briga por vaga nas oitavas da Copa do Catar

Em um jogo eletrizante, Gana derrotou por 3 a 2 a Coreia do Sul nesta segunda-feira para se manter na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo e evitar uma eliminação precoce no Catar.

Os gols ganeses foram marcados por Mohamed Salisu (24) e Mohamede Kudus (34, 68), enquanto os sul-coreanos balançaram as redes com Cho Gue-sun (58, 61).

gr/psr/cb

